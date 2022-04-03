疫情攻校園再傳「陰轉陽」 3日確診個案學校一次看
教育部昨（2）晚間公布最新確診學生統計，新增41名本土、6名境外移入案例，各級學校累計達1569名學生染疫，持續刷新今年單日紀錄。今（3）日有不少學校師生確診，《聯合新聞網》整理今日相關學校師生確診資訊。
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▍東信國小
東信國小1名學生的哥哥是二信高中確診學生，4月1日傳出確診。東信國小這名學生在3月28日有到學校，29日開始居家隔離，就未再到學校。衛生局第1次檢測陰性，表示當時沒有傳染性，但4月1日晚上9點20分，家長告知導師採檢結果陰轉陽確診。
▍南港高工
台北市南港高工今傳有學生快篩陽性，台北市教育局副局長陳素慧證實，確實有一名學生快篩陽性。該生在清明節前已經請假，目前衛生局等相關單位判定，該生在校時間是否重疊感染高峰期，並進一步匡列名單。
▍光復國小
桃園來的舞蹈老師傳播鏈再擴大，今傳出又有一名宜蘭光復國小學童確診，這位學生也是喜姆比舞蹈教室學生，從29日老師確診爆發後，被匡列居家隔離，孩子30日第一次採檢是陰性，最近第二次採檢「陰轉陽」。宜蘭光復國小累計共3名舞蹈教室孩子確診，停課到11日。
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