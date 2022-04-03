2例以上學生確診 新北中和光復國小全校停課10天

疫情延燒進校園，今上午中和光復國小再傳出有新確診個案。據了解，該校有兩例以上學生確診，因此全校停課10天，加上中和光復國小停課，新北目前已有8校停課。教育局表示，該校停課期間進行線上授課。

光復國小今日發出停課通知，校方也緊急召開會議，公告全校從4月2日到4月11日停課10天消毒。據了解，該校有兩例以上學生確診，因此全校停課10天。致電校方則表示，相關訊息待中央流行疫情指揮中心公告為準，同時提醒染疫班級師生採檢。

教育局表示，新北自4月1日起有7所學校有班級或全校停課，後續由衛生局疫調並匡列，安排師生PCR採檢、追蹤健康狀況，停課期間將進行線上授課。