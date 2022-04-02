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新北三峽某老師確診案擴大 波及3校停課10天

中央社 / 新北2日電

新北市今天新增52名COVID-19確診病例，其中，三峽區某老師因跨校指導他校，波及多名師生確診，有3所學校全校停課10天；4月底前，新北市內國小不辦全市模範生表揚等活動。

新北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明記者會，衛生局公布52名新增確診個案，其中有42人是無症狀患者，其餘為喉嚨痛、咳嗽、畏寒、發燒。

新北市長侯友宜在會中表示，比較特殊的是三峽區某國小老師因家人傳染而確診，這名老師是科任老師，在鄰近的國小、國中共3所學校指導運動團隊。目前統計此案共有3校2師16生確診，這3所學校即日起清消、停課10天（至4月11日）、線上教學。

新北市教育局長張明文告訴中央社記者，因為國小校園多是沒有接種COVID-19疫苗的學生，為加強校園防疫安全，即日起至4月30日，全市國小校園暫停租借室內場地、不辦理跨校大型活動（例如全市模範生表揚、校慶及運動會不開放校外人士），並視疫情滾動檢討戶外教學及畢業旅行。

衛生局今天也公布8名確診者足跡，包括多家超商門市、郵局、台北捷運板南線往返江子翠站及中山國小站、寶雅三重仁愛店、土城日月光的Joyfull台灣珍有福與秀泰影城、IKEA新店店戶外廣場、新店中央路宜家家居新店店、台灣藝術大學表演廳，也都有公共足跡。

超商部分，包括7-11中和區連勝門市、藍山門市、廣美門市及永和區竹林路永竹門市，全家超商中和區景平路勝平店，OK超商中和中和店，中和區泰和街萊爾富超商北縣和泰店。

新冠肺炎 COVID-19 停課

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