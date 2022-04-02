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桃園加強校園防疫6重點 4月15日前停辦畢旅等活動

中央社 / 桃園2日電
桃園市長鄭文燦。聯合報系資料照
桃園市長鄭文燦。聯合報系資料照

桃園市長鄭文燦表示，今天起至4月15日加強校園防疫對策，包括體育、音樂課等要戴口罩，暫緩辦理校外教學、畢業旅行等大型活動，以及校園室內場地停止外借等6大項。

鄭文燦下午主持COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明記者會時表示，桃園截至目前共有18所學校、幼兒園、補習班等，共23名學生、3名老師確診；學校停課10天部分一律做PCR（核酸檢測），停課7天部分做快篩、復課前也要再快篩一次。

鄭文燦表示，為了加強保護學校安全，今天起至4月15日校園防疫對策有6項新重點，第一是學校教學部分，除了飲水、用餐以外，都要全程戴口罩；第二是體育、音樂、表演藝術課程等訓練活動要恢復戴口罩。

第三是在4月15日以前的校外教學、畢業旅行、校慶、運動會等大型活動暫緩辦理；第四是高中、國中、國小含幼兒園，室內場地停止外借，室外場地可以外借，但使用後要消毒；第五是要減少跨班、跨校活動，若有則要落實防疫規範；第六是用餐必須保持環境通風良好，不交談、不共餐、不併桌。

新冠肺炎 COVID-19 停課 鄭文燦

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