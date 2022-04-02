新冠本土疫情延燒校園 2日確診個案學校一次看
台灣新冠肺炎本土疫情多點爆發，自24日以來已逾400例，並波及多所學校，今（2）日有不少學校師生確診，《聯合新聞網》整理今日相關學校師生確診資訊。
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▍世新大學
本土新冠肺炎疫情嚴峻，世新大學3月31日公告校內一名學生確診，並配合世新周（春假）停課至4月5日，今天世新大學再公告於昨日晚間接獲台北市衛生局通知又一名疫調匡列學生確診，宣布全面停止學生到校上課10天，4月11日前一律改為線上教學。
▍東吳大學
繼世新大學兩名學生確診後，東吳大學也發出公告，於昨日晚間接獲家長通報校內一名學生確診。校方表示，該生日前已經返回居住地縣市，不確定是於居住地還是台北市確診，但為了以防萬一，該名確診學生多在外雙溪校區活動，對此先公告該生三天內、八間教室足跡，通知師生儘速採檢。
▍中山國小
宜蘭市中山國小傳出一名學生染疫，據了解，該生因舞蹈老師確診而匡列居家隔離，校方昨晚接獲衛生局通知，今天早上10點將對全校師生及相關人員逾900人篩檢。縣府衛生局表示，不證實也未否認，由中央流行疫情指揮中心說明。
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