基隆第4所學校淪陷 崇右影藝科大學生確診停課10天

基隆群聚案擴大，社區已有病毒傳播，將率全國之先將實施「類普篩」，昨天CDC公布基隆群聚案相關新增22例，累計91確診，基隆校園繼海大、二信高中、南榮國中染疫後，昨晚第4所學校淪陷。崇右影藝科技大學昨晚通知各系所學生，有學生確診，昨晚（31日）起到4月10日，全校改採線上遠距教學，學生不到校上課。市府回應今天會說明。

昨晚有崇右影藝科技大學某科系學生及家長，接獲學系防疫緊急通知，請學校師生注意，因應基隆地區疫情升溫，本校接獲通報有一位學生確診，3月31日晚間起，至4月10日全校改採線上遠距教學，教師實施線上授課，學生採不到校上課，進行線上授課。

據指出，崇右影藝科技大學確診學生，感染源不明，尚在疫調了解。有學生家長表示，昨晚接獲簡訊通知相當錯愕，擔心基隆疫情擴大，已要學生在家做好防護，學生家長間互相詢問，只知學校只通知一名學生確診，今天（4月1日）學生都不要去學校，其他訊息並不清楚。

市府指出，到昨天為止，學校疫情部分，海大最初有師生確診2例，接著有2例外籍生；南榮國中學生確診1例，昨天都沒有再增加；二信學生原確診10例，9學生、1家長，昨天再增1例學生案23381，是在快篩監控中陽性，送PCR檢驗確診，累計共有11例。

有不少藝人是崇右影藝科技大學校友，學校創立於1967年，前身為崇右企業管理專科學校，後來才升格改制為影藝科大，位於基隆市義七路，依傍中正公園，是一所公園裡的學校，設立時代潮流系所。