宜蘭新增3確診案 2校部分班級停課10天

宜蘭縣政府表示，今天新增3起確診案，感染源疑與外聘舞蹈教師到宜蘭授課有關。為求審慎，即日起凱旋國小1個班級及新生國小低年級6個班級停課10天，4月11日恢復上課。

縣府表示，來自桃園的舞蹈教師團隊共3名教師日前確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），且分別曾在羅東國中、凱旋國小、新生國小與縣內一處舞蹈教室授課。受此影響，縣內今天新增3名確診者，分別是案23499、案23500與案23501。

縣府指出，案23499為20多歲男性，平常在宜蘭的舞蹈教室授課，並曾與3名來自桃園的確診舞蹈教師，在桃園一處舞蹈教室授課，也曾在日前在凱旋國小代課時，帶領學生去綠色博覽會進行戶外教學，因此縣府也針對凱旋國小師生篩檢，綠色博覽會今天休園一天。

另外，案23500為40多歲男性，是宜蘭羅東國中舞蹈班的家長，曾在3月28日開車載女兒到確診老師位於桃園的舞蹈教室上課。羅東國中昨天共篩檢1740名師生，PCR篩檢結果皆為陰性，不過這名家長因為不舒服，PCR結果為陽性確診，相關家人列居家隔離。

縣府表示，案23501號是未滿10歲的新生國小女學童，也是舞蹈教室的學生，因舞蹈老師確診，由衛生局通知匡列採檢，結果為陽性確診。

縣府指出，凱旋國小、新生國小今天緊急全校篩檢，凱旋國小篩檢582名師生，快篩全部陰性，PCR結果尚未全數出爐；新生國小快篩552人，全部結果還沒出爐；至於綠博451人員工快篩都是陰性，PCR結果尚未全數出爐。