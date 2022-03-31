新冠本土疫情攻陷校園 31日確診個案學校一次看

台灣新冠肺炎本土疫情多點爆發，7天已破200例，此波疫情也蔓延至校園，今（31）日有不少學校師生確診，《聯合新聞網》整理今日相關學校師生確診資訊。

▍海山國小

新北板橋海山國小傳出一名學生確診。衛生局證實表示，該案預計下午公布個案；教育局表示，按中央規定，該班停課10天。

▍國立政治大學

政大公告表示，日前接獲北投健康中心來電，通知3月25日下午4點到5點間曾有確診者進入學校約30分鐘，但時段已是徵才博覽會廠商收攤時，故確診者並未與學校學生接觸。

▍桃園高中

桃園高中高一至高三舞蹈班停課10天，其餘班級停課7天。據了解，舞蹈班一名高二女學生因曾到舞蹈老師案23258任教的補習班上課，昨天匡列後採檢確診，目前全校舞蹈班32名老師和59名學生都已匡列居隔。

桃園高中舞蹈班一名高二女學生因曾到舞蹈老師案23258任教的補習班上課，昨天匡列後採檢確診，目前全校舞蹈班32名老師和59名學生都已匡列居隔。圖為桃園市衛生局。本報資料照

▍某私立幼兒園

新竹縣今（31日）新增2例新冠肺炎本土確診個案，分別是1名就讀新豐鄉某私立幼兒園的5歲男童，男童就讀的幼兒園則緊急派遣採檢部隊進駐，匡列採檢全校師生145人(學童118人、教職員27人)，目前正持續疫調中，幼兒園全園停課10天。

▍凱旋國小

宜蘭繼羅東國中傳出2名外聘舞蹈老師確診後，宜蘭市凱旋國小也傳出1名外聘體能老師確診。據了解，凱旋這名體能老師與羅東國中的確診老師曾共餐，也都在喜姆比舞蹈教室上課，縣衛生局今天安排凱旋500多名師生篩檢，且該名凱旋老師曾帶著孩子到綠博，綠博今天也休園。