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疫情燒進北市校園 5校393人最晚停課到4月8日

中央社 / 台北30日電
台北市副市長黃珊珊。聯合報系資料照片
台北市副市長黃珊珊。聯合報系資料照片

COVID-19燒進北市校園，共2小學1國中1高職1附幼、393人停課，最晚停課至4月8日。副市長黃珊珊今天表示，共採檢4學校、2補習班，464人皆為陰性。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會。由於北市多所學校停課，副市長黃珊珊說明狀況。

黃珊珊表示，有2名新北確診老師到北市上課，其一為大安區某國小資優班老師，29日深夜確診，該班26名學生3名老師全停課至4月5日，由於該師有跑班教學，學校擴大採檢816人，下午已派篩檢車到學校採檢。

另一案為中正區某國小老師，授課的3個班停課至4月3日，下午同樣有採檢車赴校篩檢；該師有到補習班教書，擴大採檢補習班來自5校的9名學生，校園方面則篩檢84人。

黃珊珊並表示，針對新北、基隆本土確診案，北市校園防疫已採檢4校園與2間補習班，包含松山某國中、萬華區某國小、萬華區某幼兒園、南港區某國小、中正區2補習班，總計學生318人、教師121人、家長25人，共464人均為陰性。

副市長蔡炳坤補充，北市總計2小學1國中1高職1附幼，共5校、393人停課，每校停課時間點有些差異，最快的停到4月1日、最晚的停到4月8日，已啟動停課不停學等SOP。

新冠肺炎 COVID-19 停課

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