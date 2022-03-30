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新冠本土疫情多點爆發延燒8校 今確診個案學校一次看

聯合新聞網 / 綜合報導
基隆市南榮國中學生確診，全校今緊急停課消毒。記者游明煌／攝影
基隆市南榮國中學生確診，全校今緊急停課消毒。記者游明煌／攝影

台灣新冠肺炎本土疫情多點爆發，6天已有200例，此波疫情也蔓延至校園，今（30）日有不少學校師生確診，光是台北市就有4處，《聯合新聞網》整理今日相關學校師生確診資訊。

▍南榮國中

28日一名學生上學進校門檢測出發燒，昨（29）日家長告知學生確診，全校200多名師生昨日緊急採檢，並於今日停課1天，而確診個案班級則停課10天（至4月8日），其餘為今（30）日預防性停課1天。

▍大安區某國小

一名戶籍在新北市、任職於北市大安區某國小的資優班老師確診，該班級先行停課，其餘學生正常上課，共有26位學生、4名老師在家等待衛生局疫調。

▍中山區某私立高職

昨（29）日一名學生家長確診，學生被匡列隔離進行採檢，晚間得知為陽性確診，該班級預防性停課至4月5日，約有40名師生被匡列。

▍中正區某小學附設幼兒園

園方得知曾與確診者接觸的學童為陽性確診後，決定從昨（29）日起停課10天至4月7日，其他師生是否安排採檢，則由教育局、衛生局評估。

▍中正區某國小舞蹈班

該校校長表示，確診者是一名舞蹈班外聘老師，一周約上4節課，而該校舞蹈班共4個班，有3個班約75人曾在表演時接觸該名老師，但因舞蹈班近期表演過，都有進行快篩，無學生確診，因此目前並未停課。

▍羅東國中

2名來自外縣市的外聘鐘點老師昨（29）日晚確診，據了解外聘鐘點教師每周到校上課2至3次，全校約1750名師生今天採檢，明（31）日起預防性停課10天。

宜蘭2名代課鐘點老師確診，今天全校1700名師生篩檢後，停課10天。記者林佳彣/攝影
宜蘭2名代課鐘點老師確診，今天全校1700名師生篩檢後，停課10天。記者林佳彣/攝影

▍關東國小

一名在新竹縣竹北市擔任行政人員的女子，初判疑似與確診者足跡重疊而染疫，也造成女兒與兒子確診，其中女兒就讀新竹市關東國小，該校即起全校停課至4月10日。

▍竹北市國立新竹特教學校

一名確診母親除了傳染給女兒外，就讀新竹縣竹北市國立新竹特教學校國小部的兒子也染疫。新竹縣竹北市國立新竹特教學校國小部6個班級47名學生、與確診學生同交通車的12名國高中學生停課10天，其餘國高中生今（30）日停課1天。

新竹縣竹北市國立新竹特教學校的國小部傳有1學生確診，校園緊急停課消毒。圖／新竹縣政府提供
新竹縣竹北市國立新竹特教學校的國小部傳有1學生確診，校園緊急停課消毒。圖／新竹縣政府提供

新冠肺炎 COVID-19 停課

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