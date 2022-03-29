竹北一名幼童與確診者足跡重疊 所屬班級預防性停課
新竹縣政府今天表示，竹北一所幼兒園，因有一名幼兒與確診者足跡重疊被匡列採檢，幼兒園將這名幼童先行隔離，隨後由家長帶回，而幼兒所屬班級明天預防性停課一天。
因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，新竹縣政府今天發布新聞稿表示，除有這所幼兒園明天預防性停課一天外，在竹縣一所私立高中進修部，有學生因家長確診而居家隔離中，昨天學生就沒有到校，而這名學生所屬班級和另一個混合上課的班級，共2個班級，在今天也預防性停課一天。
縣府呼籲，若民眾有呼吸道症狀，一定要快篩及早就醫採檢，及早進行通報疫調匡列，降低社區擴大傳播風險。
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