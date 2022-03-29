快訊

「阿美族男」遠赴芬蘭申請外籍參軍未錄取 烏克蘭使館曝原因

4月電價漲不漲？ 經濟部「暫不決定」理由曝光

高雄樹德科大2老師北上餐敘染疫 校方停課3天

中央社 / 高雄29日電

高雄今新增4例本土確診個案，其中2例是樹德科技大學老師，25日北上和友校老師餐敘染疫。校方下午指出，將從明天起停課至4月1日，改採遠距教學，校園同時進行消毒。

高雄市長陳其邁下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會後表示，高雄今天新增4例本土確診個案，其中2例案23122、23123是高雄樹德科大老師，與台北確診個案23022於25日晚間在台北密閉空間多人聚會染疫。

對此，樹德科大發布新聞稿說明，校方已確認2名老師在26日到28日並未進入校園，也沒跟師生接觸，經疫調及衛政單位評估風險性低。

不過，為確保師生安全的健康環境，樹德科大仍採取預防性「停課不停學」措施，自30日起至4月1日停課3天，改採遠距教學，校園同時進行消毒作業。目前2名老師已在醫院負壓隔離病房觀察，若有出現症狀即會由醫院治療。

樹德科大學務長兼「110新型肺炎應變小組」副指揮官長顏世慧表示，2名確診老師完全沒進入校園，也沒接觸學生，學校依現行防疫規定會隨時滾動式修正，以保護教職員生安全健康；同時也指派專業人員，持續關懷協助2名老師。

校方補充，這2名教師在北上開會餐敘後，經由友人告知得知北上期間接觸到染疫者，也馬上主動告知學校防疫人員，接受快篩和PCR檢測，且停止所有行程。

高雄市政府衛生局公布案23122、23123高雄足跡，其中23122於26日中午搭高鐵0633車次回高雄，26、27日2天曾到過這一小鍋新光左營店、金湯麵食館高鐵左營店、全聯福利中心、濃回味海鮮撈專賣、魚中魚貓狗水族大賣場華夏店等處。

案23123則於26日晚間6時10分搭高鐵0669車次從桃園回到高雄，27日足跡包括特力家居高雄館、19to1鮮選牛排專賣店、特力屋民族店及亮麗專業洗衣高雄金鼎複合店。

新冠肺炎 COVID-19 停課

延伸閱讀

竹縣學生家長確診 仰德高中2班級預防性停課

基隆警聚餐染疫 警政署令禁止逐桌敬酒

高雄推疫苗到宅接種服務 兩周接種1600人

基隆今增6本土 分局長疑「攙扶喝醉小隊長」染疫

相關新聞

桃園復旦高三女確診全班停課至4月5日 校方明天期中考照常

台電大潭電廠移工群聚感染事件，一名外包廠商員工確診，連帶他就讀平鎮區私立復旦高中的女兒匡列居隔、他女兒的同學採檢確診，桃...

桃園復旦高中1學生採陽 同班師生預防性停課10天

桃園市教育局稍早表示，復旦中學高中部有一名學生初篩確診，雖確診者未進入校園，但預防起見，確診者班級將從3月26日預防性停...

新北1幼兒園學生確診 校方急停課採檢百人陰性

新北市衛生局今天指出，中和區某公寓新增6例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，其中1例為某幼兒園學生，全校緊急...

竹縣學生家長確診 仰德高中2班級預防性停課

新竹縣私立仰德高中傳出有進修部學生的家長確診，為了防範疫情傳播，校方在今天緊急通知該名學生所屬的班級，以及與該生混合上課...

中原大學校內1名教師確診 該系改採線上教學

國內疫情升溫，位在桃園中壢區的中原大學，傳出校內一名系教師確診，校方證實今早接獲衛生局通知，已依規定將該班及及學系實施預...

北市介壽國中緊急篩檢240人 今取消課後輔導、晚自習

近期疫情升溫，昨日海洋大學教授傳出確診，其太太所任職的國中啟動校園消毒作業，並於今緊急篩檢240人。該校表示目前該同仁經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。