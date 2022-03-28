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基隆群聚又一校淪陷 海大1教師確診1學生PCR陽性 今停課

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
國立台灣海洋大學有一名教師確診，另一名學生PCR陽性，學校今早公告全校改採線上課程。圖/海大通告
國立台灣海洋大學有一名教師確診，另一名學生PCR陽性，學校今早公告全校改採線上課程。圖/海大通告

基隆市新冠肺本土疫情再擴散，繼二信高中3名學生確診，國立台灣海洋大學也有一名教師確診，另一名學生PCR陽性，學校今早公告全校改採線上課程。

海大今早在學校官網貼出「防疫緊急公告」，並個別通知師生，因為基隆已出現多例確診個案，學校也接獲通報，有名教師確診，有名學生PCR陽性，因此今天起全校改採線上課程，請學生不要入校，在自家住處線上就學。

校方上午召開緊急應變會議，決定今天停課，明天起到4月10日採線上教學。據了解，確診教師是被北市衛生局匡列採檢確診，學生感染源仍待疫調釐清。

基隆市二信高中昨天傳出有3名職科學生確診，今天又有海大1名教師確診，1名學生PCR陽性，成為這一波本土疫情，基隆第2所被病毒攻陷的學校。

海大主任秘書林正平今早表示，今天接獲通知有老師確診資訊後，學校立即召開緊急應變會議，決定今天基隆校區、馬祖校區全校停課，明天起全校採線上教學，課程（含體育課）採用同步或非同步遠距教學，時間到至4月10日。教職員工維持正常上班，在校內及辦公室內需全程戴口罩。

校方表示，今天起到4月10日所有校內活動暫停辦理，會議延期或改為線上會議，海事發展與訓練中心舉辦的相關課程均延後擇期辦理，圖書館改於下午5點閉舘，所有體育場館及學生活動中心全面閉館。

國立台灣海洋大學有一名教師確診，另一名學生PCR陽性，學校今早公告全校改採線上課程。圖／翻攝自GoogleMap
國立台灣海洋大學有一名教師確診，另一名學生PCR陽性，學校今早公告全校改採線上課程。圖／翻攝自GoogleMap

基隆市立海洋大學傳有教師確診，學生PCR陽性，海大主任秘書林正平今早表示，全校今天停課，明天起到4月10日採線上教學。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市立海洋大學傳有教師確診，學生PCR陽性，海大主任秘書林正平今早表示，全校今天停課，明天起到4月10日採線上教學。記者邱瑞杰／翻攝

新冠肺炎 COVID-19 停課

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