快訊

本土確診增 陳時中指基隆、台東、新北3條傳播鏈要密切注意

八大管制加嚴！從業人員、顧客都須打3劑疫苗 嚴格人流總量管制

台東有4名確診者 初鹿國小明停課、百年校慶延期

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導
台東縣卑南鄉初鹿村出現確診者，初鹿國小明將停課，百年校慶延期。記者卜敏正／翻攝
台東縣卑南鄉初鹿村出現確診者，初鹿國小明將停課，百年校慶延期。記者卜敏正／翻攝

台東縣今天出現4名確診個案，中午在初鹿國小側門成立快篩站，據了解因為確診者和初鹿國小某學生有密切接觸，學校明天將停課防疫，另學校籌備多時，下月2日百年校慶活動，已確定延期。

台東縣教育處長林政宏表示，縣長目前正在召開防疫會議，是否停課、相關規定由縣長統一宣布。

初鹿國小校長何錦尚表示，因為疫情，下月2日學校百年校慶活動，已經確定延期，延到何時，後續開會確定後再通知；至於學校明天是否停課，他說明課務部分由教育處宣布，他會來上課，學生是否要上課他不便回答。

縣政府昨深夜接獲通報出現1名確診個案，緊急匡列11名密切接觸者後，再驗出3人陽性反應，因為確診者都在台東縣卑南鄉初鹿村，今天中午初鹿快篩站啟動，防疫消毒車也在周邊噴灑消毒，相關疫調、防疫規範，縣長饒慶鈴下午3點30分說明。

新冠肺炎 COVID-19 停課

延伸閱讀

基市染疫風暴燒進校園 3名高職生確診 學校停課到4月5日

影／怕怕的！台東初鹿快篩站啟動 村民呼朋引伴來快篩

新北科技廠確診+1 移工女友也染疫 科大停課10天

羽球／麟洋配現身東吳校慶 王齊麟獻唱圈粉無數

相關新聞

台東有4名確診者 初鹿國小明停課、百年校慶延期

台東縣今天出現4名確診個案，中午在初鹿國小側門成立快篩站，據了解因為確診者和初鹿國小某學生有密切接觸，學校明天將停課防疫...

新北科技廠確診+1 移工女友也染疫 科大停課10天

新北市樹林科技廠爆發移工群體染疫案，新北市長侯友宜今日上午受訪時表示，今日再新增1名確診個案，這名個案為外籍移工女友，目...

高雄確診高中採檢2413人 停課到3月28日、延後新生報到

高雄今天增13人確診COVID-19，高市府說，針對學生確診高中，已採檢教職員工生2413人，全校停課到28日並延後新生...

永康龍潭國小中午緊急停課 台南今3校停課

台南永康區龍潭國小家長中午接到緊急通知，經衛生單位通知，該校有學生與確診者足跡重疊需進行居家隔離，將採取預防性措施，依照...

雲林居隔者2採陰轉陽 6校與確診者足跡重疊今停課

嘉義喜宴傳播鏈擴大，雲林縣西螺農工進修部昨因1名學生的同住家人染疫，日前被匡列居家隔離採檢後二採陰轉陽，校方緊急宣布進修...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。