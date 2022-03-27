台東有4名確診者 初鹿國小明停課、百年校慶延期

台東縣今天出現4名確診個案，中午在初鹿國小側門成立快篩站，據了解因為確診者和初鹿國小某學生有密切接觸，學校明天將停課防疫，另學校籌備多時，下月2日百年校慶活動，已確定延期。

台東縣教育處長林政宏表示，縣長目前正在召開防疫會議，是否停課、相關規定由縣長統一宣布。

初鹿國小校長何錦尚表示，因為疫情，下月2日學校百年校慶活動，已經確定延期，延到何時，後續開會確定後再通知；至於學校明天是否停課，他說明課務部分由教育處宣布，他會來上課，學生是否要上課他不便回答。

縣政府昨深夜接獲通報出現1名確診個案，緊急匡列11名密切接觸者後，再驗出3人陽性反應，因為確診者都在台東縣卑南鄉初鹿村，今天中午初鹿快篩站啟動，防疫消毒車也在周邊噴灑消毒，相關疫調、防疫規範，縣長饒慶鈴下午3點30分說明。