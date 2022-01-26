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遠雄自貿港、社區有新增個案 桃園私幼提早放寒假

中央社 / 桃園26日電

桃園市長鄭文燦今天表示，昨天進行社區採檢、遠雄自由貿易港區二採、染疫幼兒園姊妹部分，今天都有新增確診個案；將在八德、龍潭增設採檢站，私立幼兒園提早到明天起放寒假。

桃園機場旁遠雄自由貿易港區COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，以亞旭電腦公司為主的相關個案截至昨天累計102人染疫。

鄭文燦上午主持防疫專案會議後表示，昨天擴大社區採檢3288人，有新增確診個案；遠雄自由貿易港區也二採2789人，有些人由陰轉陽；染疫的幼兒園姊妹部分，進行了全園的採檢，目前居隔86名師生、採檢664人，今天有新增確診個案；上述新增個案細節會在下午說明。

鄭文燦表示，龍潭某山友確診、感染源不明，目前已做了匡列採檢，細節下午說明；將在八德區、龍潭區各增設一個採檢站讓民眾來採檢，社區的這幾條傳播鏈也一樣要做擴大採檢。

鄭文燦表示，公幼、非營利幼兒園以及學校附幼都已經提早放寒假，私立幼兒園原定是在本週放寒假，為了讓私立幼兒園更安全，請教育局通知各私幼，明天開始就可以放假，按照規定來處理相關費用問題。

鄭文燦表示，針對加強型的防疫旅館作為收治輕症使用，已請桃園市政府觀光旅遊局協調3家旅館、超過500個房間；預計第1家在年後逐步淨空，選擇適當的醫院團隊進駐，並提出進駐計畫，年後提供給輕重症分流的防疫旅館。

鄭文燦表示，針對勞動部將協助聘僱50名以上移工企業進行移工快篩，桃園雇用50名移工以上的事業單位有297家、4萬3575人，今天要完成各企業的聯絡。

桃園市政府教育局表示，受到疫情變化，今天新增長頸鹿安親班、冠軍安親班、愛美語（美語教室）預防性停課一天。

新冠肺炎 COVID-19 停課

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