附設幼兒園家長確診 高雄新興某國小預防性停課

高雄市新興區某國民小學在官網公布，校園今天預防性停課1天。圖／取自學校官網

高雄市新興區某國民小學在官網公布，接獲衛生所通知幼兒園有家長確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），校園今天預防性停課1天，清潔消毒校園，校園暫停開放。

這間國小校長告訴中央社記者，今天只有課輔的孩子在校，接獲通知後已請家長接回孩子，學校第一時間完成大清消，其餘詳細疫情狀況，依高雄市政府衛生局發布為準。

高市府面對媒體詢問疫情相關問題時說，高雄市長陳其邁將於下午2時舉行疫情記者會說明。