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新竹縣強化校園防疫 1名師生確診即全校停課

中央社 / 新竹縣19日電

新竹縣長楊文科今天表示，為強化校園防疫，竹縣只要有1名師生被列為確診病例，該校就停課14天。

楊文科今天於新竹縣政府新聞稿指出，儘管中央規定，全校只要有1人確診只有該班需要停課，2人確診全校才必須停課。但因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，竹縣全面強化防疫措施，從昨天起，在校園防疫部分，全校只要有1名師生被列為確診病例，就停課14天。

縣府表示，目前新竹縣出現有確診者足跡的校園（明新科大、吉的堡維育幼兒園與義民高中）都已停課、也暫停開放，而室內外場地除了社區大學，校園都暫停外借，未來會再視中央規定滾動式調整作法。各校的尾牙聚餐、年終活動一律取消。

縣府指出，補習班和課照中心部分，機構內只要有1名師生被中央列為確診病例，機構即停課14天，教室採固定座位和梅花座，若無法梅花座則須設隔板或戴面罩，用餐保持距離禁止交談，否則應使用隔板。

新冠肺炎 COVID-19 停課

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