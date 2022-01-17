明新科大染疫生室友確診 學校停課至22日
中央疫情指揮中心今天發布確診個案，明新科大新增1例為案17999，個案是案17932室友。新竹縣衛生局持續滾動式匡列，並在校園內設篩檢站擴大採檢。明新科大停課至1月22日。
中央流行疫情指揮中心今天公布本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，其中，明新科大新增1例確診為案17999，個案是昨天公布確診的案17932同宿舍室友。
明新科技大學今天提供新聞資料指出，案17999已在14日學期結束前返家，校方已啟動應變機制，通知包括同班上課、實習場域人員相關接觸者。同時也協助疫調，將這名學生當週在校期間足跡提供新竹縣衛生局統一發布疫調足跡。
校方表示，在新竹縣環保局及新豐鄉公所協助下，已完成執行校內道路、外圍場地全面消毒，今天持續進行各場館，包括游泳池、保齡球館、辦公室、宿舍及教室內部等消毒工作。
校方指出，衛生局也動員仁慈醫院、大安醫院醫護成立快篩部隊，進入校園為接觸者採檢，昨天第1波採檢個案456人檢驗結果全數陰性，今天持續進行採檢中。
校方表示，學校即日起停課至1月22日，也停止所有校園活動，另游泳池、保齡球館、校內餐廳及7-11也暫停營業。
校方指出，待案17999疫調結果出爐後，也將公告全校師生，請有足跡重疊者，進行自主健康管理14天，近期若出現相關症狀，應戴上口罩前往就醫，由醫師評估是否採檢。
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