桃園東興國中2學生確診 全校停課開學前補課

中央社 / 桃園16日電

桃園市東興國中2名學生染疫，校方今晚進一步公告，由於隔離教師遺留課務達350堂，評估校內教師代課量能不足支應，明天起至20日全校停課，並於下學期開學前補課。

東興國中2名學生染疫，校方先前宣布直到27日改採線上教學。晚間進一步公告表示，由於學校在15、16日兩天陸續確認2名學生確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），兩班同學與教師也陸續接到隔離通知前往檢疫所隔離。

桃園市政府教育局授權校長採取相關緊急應變措施，在課務方面統計，受隔離教師所遺留課務約350堂，評估校內教師代課量能不足支應，且顧及學生學習效益，因此緊急採取停課及補課措施。

校方表示，依「桃園市立東興國民中學班級停課後居家學習、復課補課及成績評量應變辦法」，經校長林祺文與家長會長溝通後，決定17日至20日全校停課，請家長協助安排子女停課期間作息、安全與關心孩子們的健康起居，停課期間課務於110第2學年度開學前2月7日至10日進行全校補課。

校方指出，明天下午1時進行各班線上結業式，並由導師宣達相關注意事項。另外，有關補課方式、這學期第3次段考、學期成績評量等部分，將在學校召開行政會議與臨時課發會後再公告。

校方表示，停課到寒假期間會請師生隨時注意身體健康，避免出入人多擁擠公共場所，遵守相關防疫規範。也請各班導師協助，持續關心學生身心健康；不過，所有行政同仁則是正常到校辦公，以維持學校正常運作。

新冠肺炎 COVID-19 停課

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