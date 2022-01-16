桃市平鎮2幼兒園17日預防性停課1天 將進行清消
桃園市政府教育局今天發布新聞資訊指出，平鎮幼兒園紹豐分班及私立平鎮長青幼兒園這2個幼兒園明天預防性停課1天，桃園市環保局會進場消毒，等待採檢結果出爐。
桃園市長鄭文燦今天上午在桃市府防疫會議表示，有關學校採檢部分，目前中壢高商採檢1622人，東興國中1343人；昨天已說明中壢高商的1030人採檢確定為陰性，東興國中採檢的176人確定陰性。
鄭文燦指出，目前這2所學校2965人完成採檢，部分還沒有採檢者今天持續完成。
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