台南暫緩戶外教學跨縣市移動 但學校可自主決定
顧及COVID-19疫情變化，台南市教育局昨天敲定台南市所屬各級學校戶外教學暫緩跨縣市移動。由於有些學校已有規劃，教育局今天再宣布放寬交由校方徵詢家長意見後自主決定。
台南市政府教育局今天發布新聞稿指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，台南市所屬各級學校戶外教學活動範圍以台南市內為原則，暫緩跨縣市移動，直至疫情舒緩為止。
不過，教育局考量有些學校已完成規劃1月底前實施跨縣市戶外教學（含畢業旅行），因此，各校可在徵詢家長意見，評估辦理地點安全性，及落實各項防疫作為後，自主決定是否辦理跨縣市活動。
教育局長鄭新輝表示，暫緩跨縣市戶外教學的決定，主要考量學生健康安全，目前未滿12歲孩童尚未施打疫苗，12歲以上國高中施打第2劑中，學生健康安全比什麼都重要。暫緩跨縣市戶外教學也未違反中央流行疫情指揮中心的決定。
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