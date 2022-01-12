跟進桃園提前放寒假？侯友宜：新北要求落實防疫

桃園市政府昨天下午突然宣布，全市國小提前1周放寒假，被問及新北是否跟進，市長侯友宜沒有正面回應，只說新北校園防疫一直要求三級防護，落實防疫是現階段最重要關鍵，會視狀況滾動式檢討。

侯友宜表示，目前校園防疫一直要求三級防護、健康五原則，用餐使用隔板且不交談等等，落實防疫是現階段最重要關鍵，也會滾動式檢討，新北會跟桃園台北並肩作戰，穩住新北，守住校園安全。被問及是否不跟進桃園提前讓學生放假，侯友宜只說，新北會全力協助，把防疫做好，視疫情變化滾動式檢討。

Omicron病毒已進入校園，侯友宜說，新北從去年到現在都是最嚴格標準防疫，國、高中老師都已經打完疫苗第二劑，學生在學校戴口罩跟用餐相關規定嚴格，只要擋住境外，境內快速清理，依然可以守得很好。

被問及新北是否會升為三級警戒，侯友宜表示，新北最重要是落實防疫，希望守住疫情，今年春節過一個平安快樂的年。侯友宜也說，新北市有31處篩檢站，他一直倡議廣篩找出隱形傳播鏈，Omicron很多隱形傳播鏈都是無症狀，他鼓勵新北市民或是外縣市民眾都可以到篩檢站篩檢，機動篩檢站隨時準備好，視疫情狀況出動。

對於擔憂醫療量能吃緊，侯友宜表示，最重要是不斷擴增專責病房，分階段實施，準備工作順利，境外阻絕如果有效，進入境內就會比較少，如果輕、重症分流，按照之前經驗，後續工作隨醫療量能增加，要不斷調整步伐，擔心境外擋不住、境內爆發時，醫療量能及未來集中檢疫所能快速支援。