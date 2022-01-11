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直播／本土確診12例、境外58例美最多 聯醫護理師確診

畢業旅行又要泡湯？ 台南市暫停跨縣市戶外教學

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市西門國小去年到澎湖畢業旅行，進行海洋教育，今年也要到澎湖畢業旅行。圖／西門國小提供
台南市西門國小去年到澎湖畢業旅行，進行海洋教育，今年也要到澎湖畢業旅行。圖／西門國小提供

隨著疫情趨於嚴峻，台南市教育局今天通知各校，禁止跨縣市戶外教學活動，也讓許多學校傻了眼。台南市大校後甲、復興、民德國中都將在期末考後舉辦畢業旅行，卻也因此必須延期。但也因為延期，涉及到課程進度問題，必須將下學期部分課程提前在這學期上，疫情擾亂了學校的課程與活動安排。

桃機疫情擴大，連日來不斷有本土新確診病例發生，疫情趨於嚴峻，台南市教育局基於防疫考量，今天決定暫停校外教學活動。由於許多學校都將在期末考結束後舉辦畢業旅行或外縣市露營活動，都被迫延期。

大型學校後甲、復興、民德國中也都準備在寒假前舉辦畢業旅行、露營活動，因畢業旅行都是跨縣市活動，學校緊急聯絡旅行社，將活動延到下學期。復興國中校長陳文財說，因露營活動是在台南市曾文青年活動中心舉辦，不受影響，但因國一的戶外教學、國二的露營、國三的畢業旅行是同時舉辦，畢業旅行延到下學期，就必須提早上下學期的課程。

建興國中已在上月底辦完畢業旅行及露營活動，復興國小也剛辦完畢業旅行，兩校都慶幸有早一點辦，否則疫情演變難料，下學期是否能如期舉辦畢業旅行還未知數。

崇明國小以往都是年底辦畢業旅行，今年改到3月，校長洪榮進說，就怕疫情短時間沒紓解，只能滾動修正。西門國小是準備5月到澎湖畢業旅行，校長呂翠玲說，希望疫情能盡快紓解，讓畢業旅行等跨縣市戶外教學活動能順利舉辦，使學生能在畢業前留下美好回憶。

台南市建興國中上月底到台東畢業旅行，學生留下美好回憶。圖／建興國中提供
台南市建興國中上月底到台東畢業旅行，學生留下美好回憶。圖／建興國中提供

新冠肺炎 COVID-19 停課

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