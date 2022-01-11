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桃園2國小各1學生確診 匡採709人全陰性 仍繼續停課

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦公布停課14天的兩國小過大採檢全部陰性。記者鄭國樑／翻攝
桃園市長鄭文燦公布停課14天的兩國小過大採檢全部陰性。記者鄭國樑／翻攝

機場疫情造成桃園市3所國小、3所國中停課，市長鄭文燦今天上午在防疫會議指出，中壢有兩所國小先前各有一人確診，學校已經停課，其中案17504的學童就讀的國小匡列採檢239位，案17505採檢469位，兩所學校採檢結果全部都是陰性，兩校停課要到1月23日，放寒假前停課不停學。

另外3所國中因為各有1位學生的家長確診，學校預防性停課1天，結果3位學生採檢都是陰性，今天起恢復上課。

另1所國小也因為家長確診今天預防性停課一天，學生採檢結果下午會出爐，到時候決定明天是否恢復上課。

鄭文燦表示，桃園採高規格防疫，只要有1名學生確診，就全校停課14天，同時擴大進行同班同學、跨班活動、補習班疫調與匡列，即時確定安全後，一樣停課14天。

新冠肺炎 COVID-19 停課

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