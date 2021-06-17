居家防疫失去時間感？這4個App幫孩子控管時間、規劃待辦事項

因應疫情各級學校轉為線上遠距教學，全台教師、家長、學生都在近1個月內被迫科技技能快速升級！同時也讓許多家長面臨在家工作和家庭教育的雙重挑戰，為了讓家長能快速找到適合孩子的優質內容，幫助孩童在家學習，Google Play在台灣推出全新「兒童分頁」，幫助家長輕鬆找到豐富有趣且受過「教師認可」的應用程式，即日起使用者可陸續在Google Play觀看此分頁，預計所有使用者在下周皆可使用。

線上教學課程讓學童花更多時間在使用螢幕上，為了讓家長與孩子更快找到適合使用的應用程式，Google與美國眾多學者專家及老師合作，根據包括適齡性、體驗品質、內容豐富度和娛樂性等標準評分，如果應用程式已獲得老師評分，而且符合我們的品質標準，就會獲得「教師認可」的徽章標示。我們會在Google Play的應用程式資訊中加入應用程式獲得高分的原因，協助家長判斷應用程式是否適合他們的孩子。如果想快速瀏覽已獲得「教師認可」的內容，也可直接前往兒童分頁。此外，想要更聰明控管孩子在裝置上使用應用程式的時間，只要透過Family Link應用程式即可輕鬆完成。而兒童專屬的YouTube應用程式「YouTube Kids」，更提供了眾多適合3至12歲兒童的娛樂及學習影片。

長時間待在家失去時間感？Google也推薦了以下幾款能幫助家長與孩子妥善控管時間與維持身心健康的應用程式，包括「Water do水球清單」將繁忙的日常待辦事項化成一顆顆水球，讓使用者利用標籤分類工作事項，再用優先順序和提醒功能在家務和工作間順利切換，並在完成事項後享受戳破水球的快感。「Forest專注森林」則利用趣味的激勵機制，幫助家長在當下更專注於一件事情以提升工作效率。「Sleeptown睡眠小鎮」可設置就寢、起床目標，協助大家在家防疫期間也能維持規律的生活作息。「Plant Nanny²植物保姆²」則透過簡潔的圖表介面協助使用者訂立飲水計畫，一邊灌溉可愛生動的植物，一邊養成健康的飲水習慣，照顧好自身的健康。 Google Play全新兒童分頁幫助家長輕鬆找到「教師認可」的應用程式。圖／Google台灣官方部落格提供

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