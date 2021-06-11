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全家幫她辦畢業典禮！ 「全台唯一有撥穗儀式的人」 網羨慕：有愛一家人

聯合新聞網 / 綜合報導
台灣疫情還在燒，許多學校紛紛取消了實體畢業典禮，不少大學生深感遺憾。圖為示意圖，非新聞當事人。 圖片來源/ingimage
台灣疫情還在燒，許多學校紛紛取消了實體畢業典禮，不少大學生深感遺憾。圖為示意圖，非新聞當事人。 圖片來源/ingimage

台灣疫情還在燒，各級學校停課，也取消了實體畢業典禮，不能跟師長同窗相聚告別，不能拋擲學士帽，不能撥穗，讓很多畢業生覺得遺憾。一位女網友在Ｄcard有趣板以「全台唯一有撥穗儀式的人」發文，分享同學全家人「宅在家」幫她辦了一場別開生面的畢業典禮，從字幕、配樂、頒獎、撥穗、獻花一應俱全，羨煞眾多畢業生。

只見影片中的老爸西裝筆挺，表情莊重，背後電視螢幕秀出「110年ＸＸ大學ＸＸ系畢業典禮」，悠揚的頒獎配樂，媽媽負責指導、姊姊負責錄影、妹妹幫忙遞獎、弟弟在旁邊吃飯，女主角一邊笑場，一家人合作完成整個儀式，原po相當羨慕，要求自家老爸比照辦理，結果被回，「神經病喔，在家穿什麼西裝我才不要」。

Po文一出，笑翻網友。「他爸超好笑，表情超官方，我快笑死」、「看起來是很有愛的一家人呢，太可愛了啦」、「讓疫情之下多了一點溫馨感」、「爸爸表情100分」、「爸爸的手勢不一般，顯然是頒過很多次獎」、「只有我覺得他們家有四個小孩，好猛啊」。

也有網友分享學校有線上撥穗，「我們大學有線上撥穗，戴好畢業帽然後開Google meet，老師一個一個點名，讓你在螢幕後自己撥穗」、「我們學校是可以上傳照片，學校做gif，讓校長幫你撥穗！」、「我們系神人自己寫程式做虛擬撥穗，讓教授在電腦前用滑鼠從左滑到右邊幫學生撥穗」。

也有疑似女主角姊姊的網友留言，「爸爸不是教授也不是經理，只是去年參加過我的畢典有樣學樣」，她還加碼爆料，看似一臉正經頒獎的老爸，「不要看他穿這麼正式，其實下半身只有一條內褲喔」。幽默留言，更顯示出一家人感情濃厚。

新冠肺炎 COVID-19 停課

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