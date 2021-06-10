嘉市國中暑輔延8月 暑假活動剩這檔可能舉行

全台停止到校上課延長至7月2日，讓暑期活動出現變數，嘉義市政府教育處與國中、國小線上會議取得共識，今天宣布國中暑期輔導延到8月，各國中小暑假活動，包括課後照顧服務、學校社團、育樂營等活動都停止辦理。

市府教育處指出，國中暑期輔導調整到8月2日至20日，為期三周，並視疫情變化，有需求就調整為線上授課，另，國小英語學院營隊，通常於7月辦理，目前暫至8月，再依疫情決定是否舉行。

教育處表示，「國中小巡迴外師英語營隊」，改由外師錄製影片，供學生影音學習，其他學生學習扶助部分，於學校行政與教學人力得配合的前提下，授權學校用彈性多元的方式處理，得採取遠距教學、線上自主學習等方式辦理。 嘉義市政府今天宣布國中暑期輔導延到8月。圖為在家線上學習實況。圖／嘉義市政府教育處提供 嘉義市政府教育處宣布，各國中小暑假活動，包括課後照顧服務、學校社團、育樂營等活動都停止辦理。圖／嘉義市政府教育處提供

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