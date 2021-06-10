快訊

以巴衝突的未解之結：以色列精準武器發威，卻陷入戰略困境？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉市國中暑輔延8月 暑假活動剩這檔可能舉行

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市政府今天宣布國中暑期輔導延到8月。圖為教師遠距教學情形。圖／嘉義市政府教育處提供
嘉義市政府今天宣布國中暑期輔導延到8月。圖為教師遠距教學情形。圖／嘉義市政府教育處提供

全台停止到校上課延長至7月2日，讓暑期活動出現變數，嘉義市政府教育處與國中、國小線上會議取得共識，今天宣布國中暑期輔導延到8月，各國中小暑假活動，包括課後照顧服務、學校社團、育樂營等活動都停止辦理。

市府教育處指出，國中暑期輔導調整到8月2日至20日，為期三周，並視疫情變化，有需求就調整為線上授課，另，國小英語學院營隊，通常於7月辦理，目前暫至8月，再依疫情決定是否舉行。

教育處表示，「國中小巡迴外師英語營隊」，改由外師錄製影片，供學生影音學習，其他學生學習扶助部分，於學校行政與教學人力得配合的前提下，授權學校用彈性多元的方式處理，得採取遠距教學、線上自主學習等方式辦理。

嘉義市政府今天宣布國中暑期輔導延到8月。圖為在家線上學習實況。圖／嘉義市政府教育處提供
嘉義市政府今天宣布國中暑期輔導延到8月。圖為在家線上學習實況。圖／嘉義市政府教育處提供
嘉義市政府教育處宣布，各國中小暑假活動，包括課後照顧服務、學校社團、育樂營等活動都停止辦理。圖／嘉義市政府教育處提供
嘉義市政府教育處宣布，各國中小暑假活動，包括課後照顧服務、學校社團、育樂營等活動都停止辦理。圖／嘉義市政府教育處提供

新冠肺炎 COVID-19 停課

延伸閱讀

嘉市某市場自治會前會長性侵女移工 判4年4月上訴駁回

嘉市3710移工看護比工廠多 市府：擴大訪查宿舍

嘉市婦因丈夫匡列無症狀 解除隔離前竟轉陽性

因應停課延長嘉義縣公布配套措施 提前規畫暑假學習

相關新聞

停課到期末他問「學費會退嗎」？ 網諷：學分也退掉好了

國內本土疫情未緩，全國三級警戒再度延長至28日，教育部也宣布各級學校停止到校上課直到暑假，大多課程改採遠距教學。不過有網友就好奇，這學期從5月中開始一路停課到期末，幾乎沒使用到校方資源，疑惑「會不會因此退學費？」話題引發討論。

疫情下的曙光！ 台師大發1530萬紓困助學金 710生受益

全球疫情延燒，逾160國被迫停課、超過10億名學生受影響，台灣近來也二度延長三級警戒，為減輕學生經濟壓力，國立台灣師範大...

嘉市國中暑輔延8月 暑假活動剩這檔可能舉行

全台停止到校上課延長至7月2日，讓暑期活動出現變數，嘉義市政府教育處與國中、國小線上會議取得共識，今天宣布國中暑期輔導延...

機器人畢典又來啦！中原資管系撥穗 Pepper當司儀

疫情三級警戒，各級學校畢業典禮不是停辦就是改成線上舉行，為了不讓畢業生遺憾，桃園中原大學資管系將在本週六打造一場「機器人...

台南製作4語教學影片 本土語、新住民語攏來學

台南市教育因應停課不停學，除了製作各領域的直播課程，也錄製「閩、客、原、新」4種語言的公播教學影片，在教育局網頁的「線上...

不讓疫情中斷學習　新北特教老師宅配學習百寶箱給學生

因應本土疫情升溫，全國各級學校停課時間至學期結束，新北特教教師們考量少數孩子，受限自身能力或是家中環境條件，無法如一般同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。