聽新聞
test
0:00 / 0:00
嘉市國中暑輔延8月 暑假活動剩這檔可能舉行
全台停止到校上課延長至7月2日，讓暑期活動出現變數，嘉義市政府教育處與國中、國小線上會議取得共識，今天宣布國中暑期輔導延到8月，各國中小暑假活動，包括課後照顧服務、學校社團、育樂營等活動都停止辦理。
市府教育處指出，國中暑期輔導調整到8月2日至20日，為期三周，並視疫情變化，有需求就調整為線上授課，另，國小英語學院營隊，通常於7月辦理，目前暫至8月，再依疫情決定是否舉行。
教育處表示，「國中小巡迴外師英語營隊」，改由外師錄製影片，供學生影音學習，其他學生學習扶助部分，於學校行政與教學人力得配合的前提下，授權學校用彈性多元的方式處理，得採取遠距教學、線上自主學習等方式辦理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言