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停課到期末他問「學費會退嗎」？ 網諷：學分也退掉好了

聯合新聞網 / 綜合報導
全國各級學校停課改採遠距教學，有網友好奇「退學費」的可能性。示意圖／本報資料照片
全國各級學校停課改採遠距教學，有網友好奇「退學費」的可能性。示意圖／本報資料照片

國內本土疫情未緩，全國三級警戒再度延長至28日，教育部也宣布各級學校停止到校上課直到暑假，大多課程改採遠距教學。不過有網友就好奇，這學期從5月中開始一路停課到期末，幾乎沒使用到校方資源，疑惑「會不會因此退學費？」話題引發討論。

原PO在網路論壇PTT發文表示，各級學校因疫情影響，從5月中全國防疫警戒提升至三級後，直接停課到這學期結束，時間長達約1個半月，這段時間雖然改採遠距教學，但學生幾乎都沒有使用到學校的資源，是否有退還學費的可能性。

文章一出，網友紛紛留言「停課不停學啊」、「誰跟你停課」、「視訊上課你以為是拿來幹嘛的？」、「線上老師還是有上課啊，學校軟體照用」、「不然學分也幫你退掉」、「老師還有遠距上課啊」、「老師不用薪水嗎？」、「你要留級重讀嗎？」等，反駁退學費的觀點；此外也有網友點出「沒有，去年國外演過一次了，線上授課不會退」。

至於「停課不停學」的具體細節，根據教育部宣布，除了各級學校及公私立幼兒園停止到校之外，兒童課後照顧中心、補習班等場所也停止學生前往；學生的畢業考、期末考與補考成績，則開放各校採取多元的評量方式，防疫期間總計約有400萬名學生居家學習。

新冠肺炎 COVID-19 停課

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