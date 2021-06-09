男師冒染疫風險突擊家訪！人母一張照片讓千名家長暴動喊「羨慕」

台灣本土疫情自5月起突然升高，除了三級警戒延長到6月28日，全國各級學校也配合停止到校上課至暑假，因此遠距教學的需求量大增。一名人母表示要「抱怨」自己兒子的老師防疫期間跑來家裡檢查小孩的功課，並將對話過程曝光，大逆轉的結局讓網友大讚「羨慕」、「很有心超棒的」。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」貼出一張師生間的互動照片，表示「抱怨我兒子的老師，為什麼還跑來家裡檢查小孩的功課」。原PO說他們家是老師造訪的第三個家庭，老師一離開，自己有問小孩老師為什麼會來，想不到兒子俏皮回答「老師說看我們有沒有活得好好的」。後來原PO再次向老師求證，老師表示只有家訪沒有繳功課的學生，並特地警告兒子「從明天開始自己要繳作業」，這是老師家訪的目的。

真相曝光後，原PO崩潰表示「看來我要改抱怨死小孩」，坦言「我有四寶，不可能每個都顧到100分嘿」，也強調老師有自備酒精，並且只坐在門口檢查作業不進家門，家住中部海邊目前沒有確診個案，且家門口人數不超過10人，絕對不是防疫破口。文末還幽默呼籲網友「請求大家不要罵老師，來罵我兒子吧」。

對此，不少網友紛紛對原PO投以羨慕眼光，表示「老師真的好認真喔！這種時候還願意上門，超有心的」、「老師好盡責，能當他的學生真幸福」、「老師看起來很帥欸」、「這是炫耀文」、「讓他教的小孩真幸運」、「樓主好家長，遇上好老師」、「冒著生命危險，也不忘學生的未來」、「這老師太讚了，怎麼捨得罵呀」、「老師沒有跑這趟的話，小孩都當作提早放暑假」、「好感人的老師」。而呼應部分網友建議可將老師的臉打馬賽克以維護隱私，原PO也很有效率的作出處理。 一名人母表示要「抱怨」自己兒子的老師防疫期間跑來家裡檢查小孩的功課，讓網友大讚「羨慕」、「很有心超棒的」。 圖／翻攝自「爆怨2公社」

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