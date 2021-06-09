弱勢學生不停學 慈濟租借297支手機助台東
台東偏鄉部分家庭無網路，慈濟向企業租借297支手機給台東縣政府，作為無線網路分享器讓弱勢學生上網學習，租借期2個月。
台東縣政府今天表示，因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續不斷，全台3級警戒延長至6月28日，教育部也於7日宣布全國各級學校和公私立幼兒園至7月2日（五）停止到校上課。
縣府表示，全台各校因應疫情停課，師生居家授課、線上學習已成日常，台東縣內有弱勢學生的家庭，教育處成立4個分區資訊整備中心學校協助科技設備資源調度，4校備齊教育部徵集電信業者所捐贈1700片SIM卡供申請者上網使用。
截至6月9日止，共發放393片SIM卡至學生家中，其中因應部分學生家庭無網路分享設備需求，還另外募集發放144支手機（網路分享器），以完備學生居家學習所需。
但隨著停課時程宣布延長，學生居家線上學習所需的網路分享器需求量大增，為此，台大教授葉丙成協助台東縣向慈濟基金會積極協調爭取，由慈濟向民間旅遊業及科技公司以公益合作的方式，租借為期2個月的無線網路分享器共計297台今天緊急配送至台東，並無償提供縣內弱勢家庭申請使用，讓停課在家的學童們有更為順暢的上網與線上學習環境。
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