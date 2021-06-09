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停課再延家長崩潰！ 她分享「鐵湯匙妙計」：孩子乖一整天

聯合新聞網 / 綜合報導
一名家長分享逗小孩的簡易把戲。 圖擷自facebook
一名家長分享逗小孩的簡易把戲。 圖擷自facebook

國內疫情居高不下，行政院日前宣布全國三級警戒二度延長到28日，各級學校停課措施也一併順延，讓不少家長大呼崩潰。而一名家長就分享自己的「逗小孩妙招」，只需要簡單的3樣道具，就可以讓孩子乖乖安靜一整天，吸引上萬網友按讚朝聖。

原PO在臉書社團「爆廢公社」發文分享，只要準備一隻水性白板筆、鐵湯匙以及能裝下一定容量的水盆，接著在鐵湯匙上畫出魚的圖案，待墨水乾掉後，將湯匙放入水中，就能看到原本畫在湯匙上的魚慢慢脫落並浮在水面上，好似活了起來。

原PO貼出自己實際操作的影片，從畫面中可以看見，當魚順利浮起時，一旁的小孩興奮不已；他隨後也補充，這個遊戲雖然只是個小把戲，但是能收穫孩子們的歡樂笑聲，也可以在停課期間，讓孩子乖乖待上一整天。

貼文曝光後，吸引超過2.5萬人按讚、留言數突破千則，引發熱烈迴響，網友們紛紛大讚「已經玩兩個禮拜，好用」、「又多一招唬小孩了」、「好神奇」、「連我都想玩了」、「拯救了無數的爸媽」等；不少人也笑稱「可以幫我畫鈔票嗎？」、「才不會安靜，小孩會叫你再*n畫一隻」、「白板筆可能又要缺貨了」。

新冠肺炎 COVID-19 停課

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