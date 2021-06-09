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今年研究生大量延畢成定局？網友熱議「畢業後才是關關難過」

聯合新聞網 / 綜合報導
受疫情影響，研究生跑數據、辦手續似乎都成了難事。圖為台大校園。本報資料照片
受疫情影響，研究生跑數據、辦手續似乎都成了難事。圖為台大校園。本報資料照片

受疫情影響，各所學校皆已停課改採遠距教學、取消實體畢典，大學指考上路20年來也面臨首次延期，學生族群無奈成了此次疫情下的重災區。有網友也感嘆研究生「大量延畢」將是今年的趨勢，數據跑不完、口試簽名、辦手續都會是一道道難關。

網友在PTT發文表示，認識的多名研究生都遇到量測單位「不接外客或時程延期」，既然沒有完整的碩論，申請口試當然門都沒有。此外影印、裝訂也得看店家是否有正常營業，如何讓口試委員簽名似乎也變成棘手的問題。即便口試結束，補資料或是辦離校手續還得親自跑學校一趟。原PO不免憂心「也要學校圖書館跟系辦有開門」，並在文末大膽預測「今年延畢已經變成趨勢了，等著看！」

不少推文樂觀看待延畢這檔事，指出「現在疫情畢業即失業」、「出來找工作有比較好嗎」，就算真的畢業了相當可能遇到公司不開缺，甚至男生還有「當不完的兵役一直被卡」，畢業才是克服難關的開始。

該篇推文似乎獲得不少研究生共鳴，「貴儀最好別出事喔，我剩兩個data欸X」、「NSRRC停光就不知道死多少了」、「還要被家長說現在還要去學校幹嘛」。另一派人則是提出質疑，為何要「都擠在3.4.5.6月狂跑數據」、「正常人5月論文都已經收尾」，認為一切不能都推到疫情身上。

討論串中也釣出在疫情高峰「壓死線」畢業的研究生現身說法，分享自己在五月底口試、六月初畢業，圖書館目前都還有正常運作。還不忘激勵仍在奮鬥的研究生「線上口試教授們比較不電喔」，盼所有人都能順利度過難關。

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