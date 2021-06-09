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停課延長不再返校 鹿草鄉碧潭國小8月停辦將走入歷史

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣偏鄉鹿草鄉碧潭國小創校逾半世紀，因少子化嚴重，縣教育審議委員會審議決定8月停辦裁併，走入歷史。記者魯永明／翻攝
嘉義縣偏鄉鹿草鄉碧潭國小創校逾半世紀，因少子化嚴重，縣教育審議委員會審議決定8月停辦裁併，走入歷史。記者魯永明／翻攝

嘉義縣偏鄉鹿草鄉碧潭國小創校逾半世紀，因鄉內少子化嚴重，近10年未能改善，學生剩11人，畢業生只有2人，上月縣教育審議委員會審議決定8月停辦裁併，走入歷史，防疫停課再延長接著暑假，碧潭學生將不再返校上課。

碧潭末代校長翁瑞隆已遴選調新學校龍山國小，他說，停辦鄉親家長不捨，但學區沒新生，2名畢業生升讀鹿草國中，2名學生教職員子女隨家長調他校、7名學生選擇就讀學校，交通接送有全年9個月每月4千元補助費；碧潭國小是嘉縣新住民學習中心，教育處規畫其他學校持續運作。

因應少子化衝擊，教育處推動教育資源整合，碧潭學生11人，今年2名畢業生，預估未來新生數2人，依據嘉縣公立國民中小學合併或停辦作業辦法」，學生數30人以下列入小校轉型訪視評估，

學校合併或停辦需完成法定程序，包括專案評估報告、評估小組會議通過、到校辦公聽會、教育審議委員會審議通過、最後送教育部備查。

碧潭因學生數過低，經近10年小校轉型訪視評估，家長對學校停辦雖然不捨，但沒有學生是事實，教育處同意會優先安置7名教職員工及解決學生接送問題，上月教育審議委員會審議通過碧潭8月1日起停辦，報報教育部備查。

碧潭國小48年屬下潭國小碧潭分校，57年成立碧潭國小，學校願景:「深耕在地」、「接軌國際」、「創造未來」，卻不敵年輕人口流失，少子化走上裁併命運，讓人不勝唏噓。鹿草鄉共6所 國小，學生361人，今年新生只有30多人，教育處因應少子化，去年委託中正大學執行「鹿草教育資源整合專案評估」，針對交通路網、學生數、教室空間分析，建議現有6校留存3校。

嘉義縣偏鄉鹿草鄉碧潭國小創校逾半世紀，因少子化嚴重，縣教育審議委員會審議決定8月停辦裁併，走入歷史。記者魯永明／翻攝
嘉義縣偏鄉鹿草鄉碧潭國小創校逾半世紀，因少子化嚴重，縣教育審議委員會審議決定8月停辦裁併，走入歷史。記者魯永明／翻攝

新冠肺炎 COVID-19 停課

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