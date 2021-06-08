停課延長家長崩潰 網列九大優點：這不就是你們要的嗎？

行政院宣布全國第三級警戒延長至6月28日，各級學校也直接停止到校上課至暑假，不少家長哀號聲一片，有的爸媽無法在家工作的，擔心沒辦法再請假照顧小孩，已經居家上班的則是每天要面對小孩在家裡吵鬧或煩惱三餐到底要煮什麼而感到崩潰。

不過有網友在Dcard上列出九大點分析，認為家長們不必再哀鴻遍野了，其實直接停課到暑假好處多多，而且「現在的教育型態，不是家長們一直在爭取的嗎？」

這九大優點包括：

1.沒有早自習，孩子可以睡到飽，現在就是啊！ 2.老師上課家長可以旁聽，現在就是啊！ 3.午餐不用吃學校難吃的營養午餐，可以享用家長的愛心營養午餐，現在就是啊！ 4.不用穿制服，可以每天穿自己喜歡的服裝，現在就是啊！ 5.可以使用資訊設備融入學習，也可以使用手機，現在就是啊！ 6.不用打掃偌大的校園環境，現在就是啊！ 7.線上評量，沒有紙筆測驗，沒有一堆罰寫，現在就是啊！ 8.有更多與家人相處的時間，現在就是啊！ 9.以前希望孩子有多一點自己學習的空間時間，現在就是啊！

文章一出，有網友也仔細分析原因，認為家長會哀號的立場各有不同，例如有的家長會想說，本來還可以把小孩丟到安親班或學校的課後輔導，現在要一整天面對小孩的哭鬧，也有家長認為雙薪家庭夫妻輪流請防疫照顧假真的虧大了，沒有薪水的日子很難熬。

還有人說，「繳費給托嬰中心，只退費零頭才是真悲劇」、「很難叫小孩起床，因為時間感變差了」、「家裡髒亂變多，家務也變多了」，也有人認為，「贊同這九大優點的大部分不是家長，而是學生們吧？」甚至有人笑說，應該大部分的家長都希望下班後可以什麼都不用管，但現在要緊盯著，感覺是另類的壓力啊！

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