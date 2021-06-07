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新北教育局：畢典改線上 畢業證書擬宅配到家

中央社 / 新北7日電

教育部因應新冠肺炎疫情宣布停課至7月2日學期結束，新北教育局表示，高中職以下學校取消到校期末考、停辦暑期育樂營，畢業典禮改線上辦理，畢業證書擬宅配到學生家中。

教育局表示，受到停課影響，高中職以下學校為避免群聚，取消到校實體期末考，各校可經由課程發展委員會討論定期評量次數及與平時評量之比例，但不納入成績結算，不影響後續學生升學相關權益。

教育局表示，已函知各校辦理「線上畢業典禮」其中有關畢業證書及獎項獎品發放，請各校待疫情趨緩後再行通知學生分流且落實防疫規範領回，或逕行配送至畢業生家中。

教育局表示，「新北校園通」APP有成績查詢的模組，各級學校老師結算成績後，家長可上線查詢，高中部分可透過校務行政系統查詢，至於紙本成績單將於9月開學後再行發放。

教育局指出，教育機構停課期間收退費部分，補習班及課後照顧中心（安親班）如經消費者同意，可改以線上學習方式調整課程，或依退費標準予以退費。各終身學習機構得依比例辦理退費或辦理線上補課。

在線上教學部分，教育局「新北數位學院」提供各項線上教學工具，在家無資訊設備或網路的弱勢學生，已發放187台平板及1963片網卡供使用，近期還將追加7000片網卡及2000個WiFi分享器供借用，協助解決家中同時多位小孩進行線上課程情況。

教育局表示，每天約1000名學生因家中無法照顧仍需到校（園）接受基本照顧，除持續推動，也繼續撥付弱勢學童早午餐補助，在幸福保衛站部分，為減少外出頻率，提供有急難學生至便利超商和八方雲集「加倍取餐」及「餐食外帶」服務。

新冠肺炎 COVID-19 停課 新北 教育局

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