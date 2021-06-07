三級警戒延長 雲林基層教師、家長哀嘆：壓力拉長

中央今天宣布全國三級警戒管制延長至6月28日，全國各級學校也配合停止到校上課至暑假，雲林5萬多名學生線上學習近3周也漸入佳境。麥寮興華國小教師許嘉彬為了讓學習更有臨場感，架設2部電腦進行直播教學，老師、學生可更清楚看見彼此、零時差互動；另一名科任教師則透露，多數教師其實都還未能適應線上教學，因為除要準備教材，還得在線上瞻前顧後，校務工作也沒有減少，因此即便延長，也未能改變現況。

興華國小校長王瓊慈說，5月18日開始實施停課不停學後，校內教師大多使用介面較易操作的Google Meet或Classroom系統上課，讓學生能快速進入狀況，待解決的問題也會比較少。

多數學生起初覺得線上學習相當新奇特，王瓊慈說，尤其低年級學生，因首次接觸這類型的學習，以及不一樣的教學介面，線上上課時仍需由家長在一旁協助，而中、高年級學生則適應力飛快，加上學校去年參加教育部科技自主學習計畫，學生擅用平板電腦，自行操作已不成問題。

許嘉彬說，網路無遠弗屆，但過度期總是痛苦的，無論是同步或非同步的線上學習，最辛苦的是教師與家長，不過現在已進行至第4周課程，大部分狀況都已排除，過程中他也改以雙機作業直播教學，現場同時有到校上課的學生，學習氣氛良好，不亞於平時上課。

針對停課不停學將延長到6月底，校方表示，如果繼續停課，預計規畫多元評量取代紙筆測驗打成績，如寫報告、Google表單、口說錄影等方式，且平時成績也是多元評量評比項目之一，這也會是學期評分的參據。

一名李姓英語科任教師說，學生學習力及適應力很快，線上學習對他們而言非難事，但對教學現場的教師卻是極大壓力，不僅要備課，解決學生問題，還有校內事務要忙，「延長等同把壓力拉長」。

江姓家長認為，線上學習的反效果是孩子習慣看電腦，一不小心就會看太久，恐影響視力，日後要矯正使用習慣也需花時間，希望教育單位能有一致標準，如減少部分科目。

劉姓家長說，停課延長至6月28日意義不大，因為學生還得返校4天，7月3日才正式進入暑假，如真要顧全所有學生，應比照去年寒假模式，直接宣布放暑假，並於下學期補課處理。 雲林麥寮興華國小教師許嘉彬為讓學習更有臨場感，架設2部電腦進行直播教學，老師、學生可更清楚看見彼此、零時差互動。圖／校方提供

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