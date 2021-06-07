停課到暑假小孩怎麼辦？網崩潰：勞工不像政府官員能請保母

行政院今日宣布第三級防疫警戒延長至6月28日，全國學生同步停課不停學至暑假後，引發許多家長哀號。網友崩潰表示，「停課不停班，屁娃是會自己顧自己嗎？如果鈔票能像病毒一樣繁殖就好了」。有網友抱怨，政府官員根本不懂民間疾苦，他們能請保母帶小孩，一般勞工卻只能請假自己照顧。

今日第三級防疫警戒延長消息一出，許多家長紛紛崩潰。有網友在爆怨2公社發文表示，「停課不停班，蝦米碗糕？屁娃是會自己顧自己嗎？如果鈔票能像病毒一樣繁殖傳染力這麼強，那就好了」。

其他網友也抱怨「政府官員哪位有在外面工作過，怎麼會懂勞工的辛苦」、「現在連屁娃都要學著自立自強了」、「停班？我們都被政府強迫停業一個月了，補助還刁難一堆要準備一堆資料」、「高官沒娃要帶的困擾啊」。

還有網友留言「因為沒有人敢喊封城，牽一髮動全身，是你也不敢喊」、「有什麼工作可以讓你請假一個月在家帶小孩，而不會被公司講話的？感覺防疫期間，有小孩的都該死，就是要自己想辦法處理，也沒有其他任何配套」。

不過也有網友無奈表示「學校群聚危險，在家安全」、「對於放小孩去學校群聚，我寧願讓小孩在家」、「光是現在就一堆行業或小型公司撐不住倒閉了，整天想停班，台灣的經濟垮下來又要哀沒錢」、「反正停班也沒薪水，直接辭職比較快了」、「停班後你是不是要開始抱怨政府沒給你補助」。

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