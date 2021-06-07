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三級警戒全台大停課 北市獲贈20台自動追蹤攝影機

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
全國大停課，各級學校遠距教學，圓展科技向北市捐贈20台教學用自動追蹤攝影機。本報資料照片
全國大停課，各級學校遠距教學，圓展科技向北市捐贈20台教學用自動追蹤攝影機。本報資料照片

隨著疫情日益嚴峻，全國實施三級警戒，台北市各級學校自5月18日起全面停課，居家線上學習的需求量大增。位於新北市土城區的圓展科技，向北市捐贈20台教學用自動追蹤攝影機，教育局表示，有別於傳統攝影器材，畫面單調固定，現在教師可以在配備鏡頭的教室中自由走動、自在教學，無須擔心拍攝角度。

教育局表示，近來遠距和混合式教學(Hybrid Classrooms)成為新興的教學模式，自動追蹤攝影機可以隨著人像、聲音移動，有別於傳統式需要手動挪移鏡頭，經常導致畫面單調固定。教師可以在配備鏡頭的教室中自由走動、自在教學，無須擔心拍攝角度，自動切換追蹤重點，並可視教學所需、搭配學校既有設備，適時操作教學輔助器材或進行實驗，進行同步與非同步教學。

教育局表示，優先分配給教學互動需求度較高的學校，其中9台捐贈雙語課程學校，有中山國中、信義國中、內湖國中、景興國中、民族國小、忠孝國小、東新國小及三民國小；6台捐贈國際文憑學校，有西松高中、濱江實中、育成高中、陽明高中及麗山高中；5台捐贈台北市智慧教育輔導小組成員學校。

台北市教育局專門委員諶亦聰表示，學生的學習不因疫情而停擺，教師透過可即時追蹤的攝影鏡頭，讓在家中透過視訊畫面學習的孩子們能不受時空限制，彷彿置身於學校的課室之中，透過遠距設備的擴充，學生的學習持續加倍。未來遠距成為趨勢，教育局也將再協助各校學校充裕不同的需求與設備。

圓展科技總經理許起裕表示，希望透過這次DL30教學用自動追蹤攝影機捐贈案，讓北市學校的遠距教學更升級、活動攝錄更方便，協助學校和老師完成遠距上課和線上畢典的任務。

新冠肺炎 COVID-19 停課

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