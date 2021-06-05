快訊

京元電IC設計客戶傳出消毒前進工廠搬貨！ 也被通知快篩

大S和汪小菲鬧離婚 竟是早上為他發文激怒兩岸大吵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

遠距考試找人代考 網曝光徵才APP亂象

聯合新聞網 / 綜合報導
全台各級學校停課，採用遠距教學，但卻有學生線上找代考。圖片來源／ingimage
全台各級學校停課，採用遠距教學，但卻有學生線上找代考。圖片來源／ingimage

本土疫情嚴峻，全台各級學校目前都是停課狀態，許多學校用遠距方式進行考試。有網友近日發文指出，最近常看到有學生在網上找人代考，紛紛徵求物理、數學等科目達人幫忙代考，並給與代考費獎賞。

原PO在「Dcard」發文指，最近在某個APP一直看到代考、幫忙做作業等任務，只見原PO貼出的任務說明寫道，「徵求物理達人幫我算物理，單次800元」、「普通物理解題，單次500元」、「大一數學解題，單次600元」等內容。

APP上的任務說明，不僅徵求各科目高手，還要求在指定時段上線解題，原PO質疑這根本是線上找代考。圖擷自Dcard
APP上的任務說明，不僅徵求各科目高手，還要求在指定時段上線解題，原PO質疑這根本是線上找代考。圖擷自Dcard

由於許多任務說明都有指定時段，原PO見到後也直呼這根本是代考亂象，他說「如果是幫忙解作業就算了，這種指定時段的很明顯就是考試吧，現在大學都這麼好混分數就對了，有錢就可以作弊。」對此，有網友留言稱這款APP是「小雞上工」，原本是提供打零工機會，未料卻衍生出另一種使用模式。

其餘網友則紛紛留言，「哪個APP啊，我缺錢我要賺」、「這要人幫忙，真是奇才」、「好酷，所以真的有人去賺這個錢嗎」、「各取所需」、「有人要幫我代打光學工數跟物化嗎，我到現在還沒上過課開過書」、「蠻爽的，好賺哈哈哈，不過這幾個價格偏低」、「還好吧，我朋友國外名校也是找高手輔助，但行情價大概1600左右」。

新冠肺炎 COVID-19 停課 APP

延伸閱讀

訂外送炒麵卻吃到香菸 網見照片崩潰：超噁

整日忙送貨沒時間進食 物流司機遭「嫌髒」坐路邊大哭

援助台124萬劑新冠疫苗！圓山飯店點燈「カンシャ」謝日雪中送炭

數學系大神12門課100分 網友：偶像

相關新聞

確診學生數持續上升！ 單日再增28例 總數破400人

國內疫情持續延燒，教育部今天公告最新確診學生數統計，全台確診學生已累計405例，比昨天新增28例，各教育階段確診人數皆有...

3級警戒衝擊幼教業 基隆首家文馨義一幼兒園公告停業

新冠肺炎疫情嚴峻，全國警戒第三級造成各行各業衝擊，基隆傳出第一家幼兒園停業，文馨義一幼兒園昨天公告，因為疫情決定忍痛，8...

遠距考試找人代考 網曝光徵才APP亂象

本土疫情嚴峻，全台各級學校目前都是停課狀態，許多學校用遠距方式進行考試。有網友近日發文指出，最近常看到有學生在網上找人代考，紛紛徵求物理、數學等科目達人幫忙代考，並給與代考費獎賞。

疫情下的高中職招生 私校：說不出的緊張如「開獎」

國中會考後到畢業前是私立高中職入校宣導，吸引學生就讀的黃金期今年受疫情影響，全數泡湯，嚴重影響招生。學校無不想盡辦法出招...

擔心學生趴趴走染疫 南投校外會組聯合巡查勤務

全國疫情三級警戒，學校持續停課，學生改為在家線上學習，為避免青少年及學生停課期間外出群聚、參與廟會活動、打架，增加染疫風...

防疫警戒如再延長 台東東海國中規畫分流完成畢業手續

三級防疫警戒延長到6月14日，但學生畢業日在即、學期也將結束，台東縣東海國中昨已宣布要求15日戴口罩復學，9年級畢業典禮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。