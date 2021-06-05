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遠距考試找人代考 網曝光徵才APP亂象
本土疫情嚴峻，全台各級學校目前都是停課狀態，許多學校用遠距方式進行考試。有網友近日發文指出，最近常看到有學生在網上找人代考，紛紛徵求物理、數學等科目達人幫忙代考，並給與代考費獎賞。
原PO在「Dcard」發文指，最近在某個APP一直看到代考、幫忙做作業等任務，只見原PO貼出的任務說明寫道，「徵求物理達人幫我算物理，單次800元」、「普通物理解題，單次500元」、「大一數學解題，單次600元」等內容。
由於許多任務說明都有指定時段，原PO見到後也直呼這根本是代考亂象，他說「如果是幫忙解作業就算了，這種指定時段的很明顯就是考試吧，現在大學都這麼好混分數就對了，有錢就可以作弊。」對此，有網友留言稱這款APP是「小雞上工」，原本是提供打零工機會，未料卻衍生出另一種使用模式。
其餘網友則紛紛留言，「哪個APP啊，我缺錢我要賺」、「這要人幫忙，真是奇才」、「好酷，所以真的有人去賺這個錢嗎」、「各取所需」、「有人要幫我代打光學工數跟物化嗎，我到現在還沒上過課開過書」、「蠻爽的，好賺哈哈哈，不過這幾個價格偏低」、「還好吧，我朋友國外名校也是找高手輔助，但行情價大概1600左右」。
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