國立大學遠距考試擺鏡子喬角度「自主監考」 學生：是認真的嗎？

大學受疫情影響考量，許多學生與老師、同學也只能線上上課和考試。圖／聯合報系資料照片

國內疫情持續延燒，全台停課至6月14日，各級學校實施遠距教學，校園活動、期末考等延期、停辦或改以線上方式進行。一名大學生反應，系上的化學考試還沒給應考生完整的考試通知，只在群組放了一張示範怎麼「自主監考」的圖，讓她相當焦慮「化學會考是認真的嗎？」

一位國立臺灣海洋大學的女大生在⟪Dcard⟫ po文，表示系上的「普通化學（下）」的考試實施遠距測驗，不過考場佈置還沒有正式的通知，只有在課堂的線上群組裡放了助教示範考試時怎麼擺桌子的圖，接著說之後以學校公布的為主。

從圖上可以看到應考時需準備電腦、手機、支架和鏡子。手機要在距離書桌145公分，高97公分，且放在手機支架上，而手機支架是由切開的寶特瓶和石頭固定做成的，手機與人的位置呈33度角。另外，在右側擺放一個鏡子，距離書桌60公分，距電腦螢幕75公分並呈37度角。

課堂助教示範考試時怎麼擺桌子。圖／取自 ⟪Dcard⟫

課堂助教示範考試時怎麼擺桌子。圖／取自 ⟪Dcard⟫

原po認為教授跟助教很認真，想了很多可以監考的方法，甚至考試途中停電、斷網都有準備好補救措施，不過看到圖後，她抱怨「學校是認真的嗎...不是每個人的家裡都有145cm以上的桌子吧，手機還要架在高度近1m的位置，下禮拜三就要考試了......覺得很苦惱」、「希望能夠再討論關於考場佈置的問題」。

貼文也引起許多學生紛紛回應「太麻煩了吧...連張桌子都沒有的我」、「老實說我稍微看一下，其實這樣還是很好作弊」、「其實原po圖片這個要求，學生無法達成，學校也不能說什麼」、「還不如出多題一點或考試時間減少，讓沒唸書的人沒空查答案」、「如果今天學校要求我們這樣考試的話，那也麻煩學校提供我相對應的考試器材」。

有人則覺得「滿有趣的啊，感覺老師跟TA（助教）很認真啊，本來就該對自己的成績負責」、「覺得很為難你的話，你可以回來學校，一人單間教室考」。也有修同樣課的同學表示「我們拿到的版本是說不用照上面寫的那樣精確擺放，只要看得到電腦畫面就好，但我還是要先解決房間除了衣架跟床啥都沒有的問題」。

有修同樣課的同學表示「我們拿到的版本是說不用照上面寫的那樣精確擺放，只要看得到電腦畫面就好」。圖／取自 ⟪Dcard⟫

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