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師錄教學影片…家長怒「沒視訊」要求辭職 網傻眼：有夠難搞

聯合新聞網 / 綜合報導
疫情嚴峻，各級學校大停課，全面採取遠距教學。一名網友發文爆料有家長認為老師未採取視訊上課，僅提供同步影片未盡教師職責，要求辭職，貼文引起網友熱議。本報資料照片
疫情嚴峻，各級學校大停課，全面採取遠距教學。一名網友發文爆料有家長認為老師未採取視訊上課，僅提供同步影片未盡教師職責，要求辭職，貼文引起網友熱議。本報資料照片

台灣本土疫情升溫，為避免學生到校上課造成群聚感染，各級學校皆停課改為遠距上課。近日一名網友發文抱怨其他家長因老師提供非同步課程而非視訊上課，竟要求老師離職，貼文引起網友熱烈討論。

原PO在FB社團「爆怨2公社」發文，他在文中說明自從家中小孩開始在家上課後，各個老師採用不同上課方式，「有的老師開視訊；有的老師則是放上影片、交代進度、交代功課。」但有其他家長在群組反應，英文老師都沒有線上課程。

對此原PO以為是對於線上課程的認知不同，但仍回覆英文老師每日都有提供教材、安排進度，「每天都有po進度、寫作業，還放與課本內容有關的影片，反而是多教了單字、句子。」沒想到對方家長竟要求該老師若不開視訊課程，就是沒盡到老師的職責，「就請您遞交辭呈，不需要您教了。」原PO感到相當傻眼，但也補充群組其他家長也都不認同老師的做法，「在群組裡他們覺得我是個異類媽媽吧。」

其他家長在群組反應老師為提供線上教學，原PO回應老師每日都有提供非同步教學影片，但該家長仍要求教師未盡職責。圖／取自爆怨2公社
其他家長在群組反應老師為提供線上教學，原PO回應老師每日都有提供非同步教學影片，但該家長仍要求教師未盡職責。圖／取自爆怨2公社

貼文一出網友紛紛留言回覆，認為非同步教學影片並沒有不好，「幹嘛一定要線上教學？我覺得老師錄影上傳也很好啊～看影片時間很彈性」、「家長真的有夠難搞」、「我覺得教學影片不錯啊，如果學生不會還可以重新看一次，這樣學習不是比較好嗎？」、「同步課程容易受到網路頻寬影響，容易lag，非同步學生反倒容易了解內容說什麼，而且萬一家中同時有2位以上孩子要同步教學，設備又不足時就很麻煩」、「每天陪著兒子一起上課都覺得老師好辛苦，隔著螢幕在那邊大叫那個誰誰誰，你作業再不寫好就怎樣怎樣⋯我都覺得好辛苦⋯⋯」。

新冠肺炎 COVID-19 停課

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