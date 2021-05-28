看見媽媽快崩潰…孩寫日記喊「老師真偉大」 網笑：很有前途

全國三級防疫警戒將持續到6月中旬，各級學校停課時間也隨之延長，對於平日白天也需照顧小孩，讓不少家長相當頭疼。一名父親就分享，孩子這幾天觀察父母的反應後，竟在自己的「停課日記」中感嘆「老師真的好偉大」，逗趣內容引起一陣熱議。

一位家長在臉書社團「爆怨2公社」發文分享，日前得知學校停課將延長至6月14日時，妻子脫口而出一句「再這樣下去，我會瘋掉」，沒想到孩子聽見這句話後，將媽媽的舉止寫進聯絡簿中的心情日記欄。

該家長隨後貼出聯絡簿的內容，可以看見孩子字跡相當工整，而日記中他分享完媽媽的行為後，接著說道，媽媽才帶自己沒幾天就快崩潰了，老師則是天天都需要教導、照顧學生，直呼「我現在才發現老師真的好偉大」。

一名家長分享，孩子在停課期間撰寫的日記中，稱讚「老師好偉大」。圖擷自 facebook

看見孩子寫下的心聲，讓該家長無奈表示「結尾很假掰」，並不禁感嘆「疫情後對老師越來越感佩了」；貼文曝光後，許多網友也湧入留言，紛紛笑回「這孩子有前途」、「老師是不可或缺的」、「疫情過後要盛大舉辦教師節慶祝活動」、「這個小孩長大一定會出人頭地」、「這口才，適合當業務」、「有想過媽媽的感受嗎」、「也太懂事了」。

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