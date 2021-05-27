快訊

獨／新北稅捐處傳一例確診 員工質疑：同層樓未被匡列

人命關天柯文哲不等了 北市正想辦法自購疫苗 新北仍喊同步中央

聽新聞
test
0:00 / 0:00

停課延長家長快瘋了！ 神人曝「紅綠燈」妙招輕鬆搞定小孩

聯合新聞網 / 綜合報導
各級學校停課延長讓許多家長相當頭痛，粉專「不完美的塔」就分享「紅綠燈」機制可用來提醒孩子何時可以找正在上班中的爸媽說話。圖／粉專「不完美的塔」授權使用
各級學校停課延長讓許多家長相當頭痛，粉專「不完美的塔」就分享「紅綠燈」機制可用來提醒孩子何時可以找正在上班中的爸媽說話。圖／粉專「不完美的塔」授權使用

全台疫情拉警報，國內因本土疫情升溫，進入第三級警戒，各級學校全面停課，不少公司企業也實施居家上班制度，因此許多家長都相當頭痛在家要怎麼一邊工作一邊帶孩子。臉書粉專「不完美的塔」就分享妙招，利用「紅綠燈」機制就能在工作的同時提醒孩子是否可以跟父母說話，許多網友看了都忍不住按讚，直呼這招真的太聰明了！

臉書粉專「不完美的塔」25日分享為了讓孩子知道何時可以跟工作中的父母說話，於是想出一招「紅綠燈」機制，紅燈代表「會議中，完全不能說話」，綠燈代表「可以隨時來找爸爸說話」，黃燈則是「忙綠中，但急事還是可以找爸爸」。

文章提到，與其一直吼孩子「我在工作你不知道嗎？」但有時他們是真的分不清楚，所以倒不如找出明確的準則讓孩子明白，也因為這樣，「老婆適應了老公在家工作的形式，孩子也明白找把拔和玩樂的界線在哪裡」。

不少居家上班又要顧孩子的家長看了都忍不住大讚，「太強了！這招我要立刻學起來！！！」、「爸爸太有智慧了！」、「好用又有趣，我也來試試！」、「順道交通規則都教導了，太聰明」、「我小時候我媽也有紅綠燈制度耶」。

但也有許多人歪樓回應，「嬰兒不懂顏色，整天都是綠燈」、「女兒說『這個是球球耶』，就全部拿走了」、「爸爸會偷偷把3顆燈都換成紅色」、「結果決定一整天都調紅燈」。

新冠肺炎 COVID-19 停課

延伸閱讀

因疫停業！蝦場老闆無奈漂浮「釣池渡假中」 眼尖網友笑翻

停課幫顧兒…寵孫嬤崩潰日打7通電話 爸笑：阿嬤快離家出走

公司要求防疫別搭公車 她無奈：我好像成了罪人

轉學考改成書審引不滿 考生爆氣怨：為何指考不一起變書審？

相關新聞

停課私托不能全額退費 家長哀嚎、業者壓力大

幼兒園停課，不少家長哀嚎不僅得請假在家顧小孩，月費還不能全額退費，但彰化縣一名幼教業者表示，停課期間一樣要付老師薪水，還...

無視防疫停課禁令上課 嘉義縣某補習班遭重罰30萬

全台防疫三級警戒，禁餐飲業內用，各級學校及幼兒園停課延長到6月14日止，兒童課後照顧服務中心、補習班等各類教育機構也暫停...

停課幫顧兒…寵孫嬤崩潰日打7通電話 爸笑：阿嬤快離家出走

全台疫情三級警戒延長到6月14日，教育部也宣布各級學校延長停課，學生只能待在家自習或遠距上課，消息也讓不少家長崩潰。一名爸爸分享由於和妻子都需要去公司上班，只好請岳母代為照顧，一直以來岳母都相當寵愛孫子，不料

校園裡還有托嬰中心…一所疫情風暴中的國小停課前48小時

萬華周邊4所國小，是全國第一批「停課不停學」的學校。但比起媒體對線上教學兵荒馬亂的關注，校長劉慧梅更關注學生、家長的健康，原因來自她在18年前SARS風暴中的一場親身經驗。

疫情持續延燒 單日確診學生增47例創新高

國內疫情嚴峻，指揮中心宣布延長三級警戒至6月14日，教育部也宣布全國大停課將延至6月14日為止。教育部今天公告最新確診學...

停課延長家長快瘋了！ 神人曝「紅綠燈」妙招輕鬆搞定小孩

全台疫情拉警報，國內因本土疫情升溫，進入第三級警戒，各級學校全面停課，不少公司企業也實施居家上班制度，因此許多家長都相當頭痛在家要怎麼一邊工作一邊帶孩子。臉書粉專「不完美的塔」就分享妙招，利用「紅綠燈」機制就能在工作的同時提醒孩子是否可以跟父母說話，許多網友看了都忍不住按讚，直呼這招真的太聰明了！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。