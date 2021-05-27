停課延長家長快瘋了！ 神人曝「紅綠燈」妙招輕鬆搞定小孩

全台疫情拉警報，國內因本土疫情升溫，進入第三級警戒，各級學校全面停課，不少公司企業也實施居家上班制度，因此許多家長都相當頭痛在家要怎麼一邊工作一邊帶孩子。臉書粉專「不完美的塔」就分享妙招，利用「紅綠燈」機制就能在工作的同時提醒孩子是否可以跟父母說話，許多網友看了都忍不住按讚，直呼這招真的太聰明了！

臉書粉專「不完美的塔」25日分享為了讓孩子知道何時可以跟工作中的父母說話，於是想出一招「紅綠燈」機制，紅燈代表「會議中，完全不能說話」，綠燈代表「可以隨時來找爸爸說話」，黃燈則是「忙綠中，但急事還是可以找爸爸」。

文章提到，與其一直吼孩子「我在工作你不知道嗎？」但有時他們是真的分不清楚，所以倒不如找出明確的準則讓孩子明白，也因為這樣，「老婆適應了老公在家工作的形式，孩子也明白找把拔和玩樂的界線在哪裡」。

不少居家上班又要顧孩子的家長看了都忍不住大讚，「太強了！這招我要立刻學起來！！！」、「爸爸太有智慧了！」、「好用又有趣，我也來試試！」、「順道交通規則都教導了，太聰明」、「我小時候我媽也有紅綠燈制度耶」。

但也有許多人歪樓回應，「嬰兒不懂顏色，整天都是綠燈」、「女兒說『這個是球球耶』，就全部拿走了」、「爸爸會偷偷把3顆燈都換成紅色」、「結果決定一整天都調紅燈」。

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