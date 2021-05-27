停課幫顧兒…寵孫嬤崩潰日打7通電話 爸笑：阿嬤快離家出走

全台疫情三級警戒延長到6月14日，教育部也宣布各級學校延長停課，學生只能待在家自習或遠距上課，消息也讓不少家長崩潰。一名爸爸分享由於和妻子都需要去公司上班，只好請岳母代為照顧，一直以來岳母都相當寵愛孫子，不料經過幾天後，竟改口要「照三餐修理」，讓他不禁笑說「阿嬤快離家出走了」。

一位網友在臉書社團《爆怨2公社》發文，提到學校停課後把兒子送到岳母家照顧，過去岳母經常告訴他妻子要疼孩子「他們來當你的小孩要珍惜」。前幾日原PO打電話關心兒子時，兒子相當緊張，以為是媽媽打來的，一問之下才知道，「阿嬤每次打電話給媽媽，媽媽就會打回來叫兒子去罰站」。

原PO接著問「那阿嬤有常打給媽媽嗎？」沒想到兒子竟回「剛開始放假時，一天打一通，現在一天好像打6、7通電話給媽媽」，等於兒子一天要罰站好幾次，他聽完哭笑不得，忍不住感嘆「上個月阿嬤原本說要好好珍惜孫子，這個月改口要照三餐修理，阿嬤快要離家出走了」。

貼文一出後，網友紛紛表示有共鳴「我家的日常…最近阿嬤也是一天客訴好幾次」、「被停課逼到離家出走的阿嬤」、「他心裡的OS：接到爸爸的電話真好」、「阿嬤顧到心已累的概念」、「你停課14天，我減壽14年」、「經過這幾天停課，很多父母認為比起打防疫的疫苗，他們更想打的是國家的幼苗」、「由此可見學校老師平時多辛苦！」，還有網友貼出孩子在阿嬤家神明桌上玩耍的照片，表示「阿嬤能不瘋嗎？」

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