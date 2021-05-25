全台停課！高雄某國中要求線上升旗 網笑：會有線上營養午餐？

念書的時候，每天都要升旗，一大早就要到學校，還要站在太陽下，聽校長、主任訓話。如今疫情拉警報，全台各級學校都停課，學校紛紛啟動了遠距教學。有位網友在ptt高雄板分享，某所國中學校貼出公告，表示5/25上午08:15-08:25進行線上升旗，還要導師們向學生宣導。網友貼出截圖，引發熱議。

全台大停課，高雄市某國中想出了「線上升旗」的點子。 圖擷自 ptt

全台大停課，不需到校早自習，許多學生會偷懶，睡得比較晚，作息也不像之前那麼規律，高雄市某所國中想出了「線上升旗』奇招，網友評價兩極。有些人覺得可以讓學生在家也習慣早起，「這個用意大概就是叫學生要早起，不要太晚睡吧」、「有一點上學的儀式感也不錯」、「其實這也是在幫助孩子們的作息，哪有那麼多好調侃」、「都可以線上圍爐、烤肉、賞月惹，升旗還好啦」。

也有些人輕鬆以對，「以後用動物森友會升旗」、「不知道中午有沒有線上營養午餐」、「這個好笑，應該很多人的背景都是枕頭」。

也有人表示很傻眼，「本來就都要上課啊，不懂何必線上升旗」、「真有病，根本威權遺毒」、「有沒有線上午覺？線上風紀股長」、「要不要線上服儀檢查?」、「吃飽太閒找事做」、「還是線上打小報告？」

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