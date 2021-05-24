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停課第2週憂親子相處爆衝突 家防社工嚴陣以待

中央社 / 台北24日電

北市停課進入第2週，家防中心指出，因來自校方的家暴通報減少，上週兒少保護案有些微下降，今天起將密集關懷高風險案家，呼籲家長察覺衝突即將產生時，記得「停、看、聽」。

北市因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情從18日開始停課，台北市家庭暴力暨性侵害防治中心主任陳淑娟今天表示，停課第1週共獲報43件兒少保護案，相比疫情爆發之前、4月每週約50至60件兒少保護案有些微下降，推測跟停課、老師通報量變少有關。

陳淑娟指出，隨著停課進入第二週，家長跟孩子都已經習慣這樣的生活模式，家長的耐心可能逐漸被耗盡，孩子也開始覺得無聊、需要發洩體力，家防中心將嚴陣以待。

為了防止可能產生的家庭衝突，陳淑娟表示，家防中心共有180名保護性社工，今天起將主動追蹤訪視820多個案家，尤其密集關懷上週聯絡下來有明顯負向情緒的高風險案家。

陳淑娟向家長呼籲，當衝突即將產生時，請記得「停、看、聽」，深呼吸、停止動作，先離開戰場，轉到房間或客廳，冷靜下來後聽孩子說，盼經過上週的「磨合期」，親子已經找到適當的相處方法

她說，換個角度想，這段時間也是難得可以跟家人在家裡這麼長時間的相處，等到疫情過去，大家就各自回學校上學、回公司上班了，要把握、珍惜這段相處時間，大家互相支持。

新冠肺炎 COVID-19 停課

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