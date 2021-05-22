快訊

配合新北強化三級防疫 京站、林口三井Outlet自主停業3天

日航1名松機地勤染疫整組隔離 急派桃機人馬進駐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市大清空宿舍爭議 黃珊珊：一人一室保持安全就好

中央社 / 台北22日電
台北市副市長黃珊珊表示，清空宿舍的本意是希望學生互相隔離，市長柯文哲與教育局的態度，都是只要能維持一人一室、保持安全就可以了。圖／北市府提供
台北市副市長黃珊珊表示，清空宿舍的本意是希望學生互相隔離，市長柯文哲與教育局的態度，都是只要能維持一人一室、保持安全就可以了。圖／北市府提供

北市大啟動「離宿計畫」要求所有本島住宿生返鄉，學生控校方不溝通，不願遷出。副市長黃珊珊今天表示，只要可以維持一人一室、保持安全就可以了。

台北市立大學啟動「離宿計畫」，清空6人一寢的博愛校區宿舍，安置外籍生及離島生到有獨立衛浴的天母校區宿舍，其餘本島生則搭乘防疫專車返鄉。

但學生控訴學校根本不溝通，對於想留宿學生所提出的疑問都沒有回應。

台北市副市長黃珊珊今在疫情記者會被問及此事表示，清空宿舍的本意是希望學生互相隔離，市長柯文哲與教育局的態度，都是只要能維持一人一室、保持安全就可以了。

新冠肺炎 COVID-19 停課

延伸閱讀

硬封城不太可行 柯文哲：現在已經是自動自發封城

萬華區以外確診案例在哪區？北市府：其他區平均不超過20例

快篩陽性或做PCR 黃珊珊提醒這些注意事項

柯文哲、侯友宜熱線 同步停課「逆時中」

相關新聞

要父母安心請防疫照顧假 萬美玲提案政府發放生活津貼

因應本土疫情升溫，教育部宣布全國各級學校自5月19日至28日全面停課。國民黨立委萬美玲表示，全國只停課卻不停班造成許多家...

北市大清空宿舍爭議 黃珊珊：一人一室保持安全就好

北市大啟動「離宿計畫」要求所有本島住宿生返鄉，學生控校方不溝通，不願遷出。副市長黃珊珊今天表示，只要可以維持一人一室、保...

政大校方證實學生確診 校長發表公開信

國立政治大學證實社科院一名學生確診，校方已針對學生涉及足跡擴大消毒。政大校長郭明政發表給全校教職員及學生一封信，他說，政...

不信邪！台南一補習班繼續上課 教局：依法開罰

國內防疫警戒已全面提升到第3級，為避免群聚傳染風險，包含補習班、兒童課後照顧中都停課到5月28日，但南市教育局查獲1家補...

大學遠距教學 延長到期末

國內疫情持續延燒，指揮中心將全台疫情警戒升第三級至廿八日，多所大專院校不再「觀望」，原先僅宣布遠距教學到周五(廿八日)，...

疫情嚴峻 高雄3所大學遠距延長到學期末

新冠肺炎疫情嚴峻，台灣已連續多天上百本土個案確診，高雄市目前包含文藻外語大學、高雄科技大學、高雄大學等三所大學考量疫情，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。