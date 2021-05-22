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北市大清空宿舍爭議 黃珊珊：一人一室保持安全就好
北市大啟動「離宿計畫」要求所有本島住宿生返鄉，學生控校方不溝通，不願遷出。副市長黃珊珊今天表示，只要可以維持一人一室、保持安全就可以了。
台北市立大學啟動「離宿計畫」，清空6人一寢的博愛校區宿舍，安置外籍生及離島生到有獨立衛浴的天母校區宿舍，其餘本島生則搭乘防疫專車返鄉。
但學生控訴學校根本不溝通，對於想留宿學生所提出的疑問都沒有回應。
台北市副市長黃珊珊今在疫情記者會被問及此事表示，清空宿舍的本意是希望學生互相隔離，市長柯文哲與教育局的態度，都是只要能維持一人一室、保持安全就可以了。
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