聽新聞
test
0:00 / 0:00
學生確診新冠肺炎日增17名 教長籲周末勿出門
教育部今天公布最新統計，從4月20日到5月21日傍晚5時30分截止，共有89名學生確診新冠肺炎，較前一天同一時間統計（72名）增加17名。部長潘文忠在臉書喊出「不出門、不見面、不群聚、不鬆懈」，呼籲學生週末勿出門。
教育部長潘文忠18日在中央流行疫情指揮中心記者會上宣布，為降低群聚感染風險，19日起停止到校上課到28日，其中一項理由便是有多名學生確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病，俗稱新冠肺炎）。
教育部校安中心今天上午更新統計數字，截至21日傍晚5時30分，學生確診數為89名，其中79名為本土案例，10名屬境外移入個案。
以教育階段區分，大專校院確診人數最多，目前有46名學生確診，高中則是9名、國中10名、國小15名、幼兒園9名。教育部並未公布確診學生所屬學校名稱。
目前各級學校都改採線上教學、不到校，教育部長潘文忠昨天晚間在臉書呼籲所有學生「不出門、不見面、不群聚、不鬆懈」，週末盡量待在家或住處，若非必要避免出門。如果不得已要出門，務必全程戴口罩，注意手部清潔與消毒，保護自己，也保護身邊所愛的人。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言