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學生確診新冠肺炎日增17名 教長籲周末勿出門

中央社 / 台北22日電
教育部長潘文忠在臉書喊出「不出門、不見面、不群聚、不鬆懈」，呼籲學生週末勿出門 。記者林伯東攝影／報系資料照
教育部長潘文忠在臉書喊出「不出門、不見面、不群聚、不鬆懈」，呼籲學生週末勿出門 。記者林伯東攝影／報系資料照

教育部今天公布最新統計，從4月20日到5月21日傍晚5時30分截止，共有89名學生確診新冠肺炎，較前一天同一時間統計（72名）增加17名。部長潘文忠在臉書喊出「不出門、不見面、不群聚、不鬆懈」，呼籲學生週末勿出門。

教育部長潘文忠18日在中央流行疫情指揮中心記者會上宣布，為降低群聚感染風險，19日起停止到校上課到28日，其中一項理由便是有多名學生確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病，俗稱新冠肺炎）。

教育部校安中心今天上午更新統計數字，截至21日傍晚5時30分，學生確診數為89名，其中79名為本土案例，10名屬境外移入個案。

以教育階段區分，大專校院確診人數最多，目前有46名學生確診，高中則是9名、國中10名、國小15名、幼兒園9名。教育部並未公布確診學生所屬學校名稱。

目前各級學校都改採線上教學、不到校，教育部長潘文忠昨天晚間在臉書呼籲所有學生「不出門、不見面、不群聚、不鬆懈」，週末盡量待在家或住處，若非必要避免出門。如果不得已要出門，務必全程戴口罩，注意手部清潔與消毒，保護自己，也保護身邊所愛的人。

新冠肺炎 COVID-19 停課

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