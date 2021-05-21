北市大要求返鄉 本島住宿生：學校沒有溝通

北市大今天啟動「離宿計畫」要求所有本島住宿生返鄉，一名家住高雄的住宿生說，學校根本沒有如同對外承諾的和學生溝通，面對明天上午8時的最後期限，學生今夜恐將輾轉難眠。

台北市立大學昨天主管會議決定，今天將啟動「離宿計畫」，清空6人一寢的博愛校區宿舍，安置外籍生及離島生到有獨立衛浴的天母校區宿舍，其餘本島生則搭乘防疫專車返鄉。

台北市副市長蔡炳坤今天下午表示，北市大3輛防疫專車已出發，東部專車共有13名學生搭乘、中部以南專車17名、中部以北專車8名，學生全程戴口罩、梅花座、不得飲食，車上有校安人員陪同，用最嚴謹的方式讓學生平安健康回家。

蔡炳坤說，目前尚有110名學生留宿，包含境外生、離島生及一部分想留下來的本島生，會在天母校區一人一室安置，請學校務必做好防疫，確保學生安全。

然而，住在博愛校區宿舍的住宿生陳柏諺接受電訪表示，他也是要被撤離的本島生之一，儘管教育部、北市府教育局都有來關心，但校方下午仍一意孤行，很強硬地要學生搬離宿舍，當下有許多學生迫於師生權力不對等的關係，逼不得已而上車，他甚至想過要不要以肉身擋車。

陳柏諺說，校方一直跟外界說有跟學生溝通協調，但學生至今仍未收到任何訊息，只知道明天上午8時是最後期限，過了8時就不能留宿，到時候會發生什麼事情則無從得知，今夜恐將輾轉難眠。

北市大學生會長游宜瑄指出，目前仍有20幾名學生不願離宿，即便學生很希望跟學校好好溝通，截至晚間8時，校方對於想留宿學生所提出的疑問都沒有回應，學生會已經認知到學校打算以拖待變、不會回應了。

游宜瑄無奈表示，學校表面上說得很好聽，說會跟學生溝通，但其實根本都是在吃「大學自治自助餐」，不遵循防疫規定，她身為會長，能做的都做了，包含用臉書發聲明、訴諸媒體、尋求議員協助，但校方不理就是不理。

北市大主任秘書陳顯宗表示，疫情很嚴重，校方不希望學生暴露在風險中，可以回家的學生就回家，會持續跟少數有強烈意願非留在台北不可的學生溝通。

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