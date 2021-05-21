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全班線上吹直笛！ 家長聽「魔音穿腦」崩潰喊：根本是惡夢
國內本土疫情拉警報，教育部日前宣布各級學校全面停課，課堂內容改採遠距教學，以減少校園群聚風險。不過一名家長抱怨，家中小孩透過視訊上音樂課，但孩子練習直笛的聲音，實在讓他無法忍受，甚至直呼「根本是惡夢」，引起網友熱議。
原PO在臉書社團「爆怨2公社」貼出兒子在家中透過視訊上音樂課的影片，畫面中可以看到孩子相當認真練習直笛，然而這名家長卻崩潰表示，自己受不了小孩吹奏直笛的聲音，並稱「音樂課一堆小孩一起吹根本是惡夢」。他更開玩笑說，防疫期間的遠距教學，應暫停這類「非必要課程」。
許多網友看到後，紛紛笑稱「現在知道音樂老師很厲害，要忍受多少學生的荼毒」、「只能說老師辛苦了」、「真的很崩潰」、「你們也要感受一下老師的痛苦」、「這什麼魔音穿腦」、「疫情過後，應該有一堆家長會開始尊重老師了」；不少家長也分享「還好我女兒直笛放在學校」、「還好我小孩已國小畢業」、「我們家的忘記帶回來」。
不過也有人認為原PO發言不妥，直言「你只聽個幾次而已，你有想過老師的辛苦嗎？」、「沒有什麼課程是非必要的，德智體群美」、「所以我們教音樂就是非必要嗎？」、「五育並重啊」、「老師平常在學校也是一次聽20-30個人吹樂器」、「有誰的童年一開始就會的？那時候我也是在家練習吹笛子啊」。
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